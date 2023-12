Alumnos del Taller de Coro Juvenil que dirige la maestra Yuri Salazar, y del Taller de Teatro Infantil Sabatino que dirige Marcela Beltrán, en la Escuela de Artes José Limón del Instituto Sinaloense de Cultura compartieron una muestra de su talento en un espectáculo navideño.

En el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, familias disfrutaron del canto de los jóvenes, sopranos, contraltos, bajos y tenores, que cantaron “Noche de paz”, de Franz Gruber; el villancico francés “Ángeles cantando están”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, de Hugh Martin y Ralph Blane, y “All I want for Christmas is: You”, de Mariah Carey y Walter Afanasieff.

Posteriormente, los niños del Taller de Teatro Infantil Sabatino, que dirige Marcela Beltrán, representaron “El misterio de la Navidad”, de su autoría, una historia en la que los duendes de Santa deberán resolver el misterio de dónde se encuentran las cartas que los niños enviaron y que sin ellas peligra la Navidad, pues no saben para quién están dirigidos los regalos.