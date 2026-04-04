Celebran fieles católicos la tradicional Misa Crismal en Catedral

El obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñones, llamó a los sacerdotes a ejercer su ministerio con fidelidad, cercanía y espíritu de servicio hacia el pueblo de Dios, en la celebración de la Misa Crismal.

Durante la celebración en La Catedral, que reúne al presbiterio diocesano, se llevó a cabo la consagración del Santo Crisma y la bendición de los óleos de los catecúmenos y de los enfermos, los cuales serán utilizados en las celebraciones sacramentales en toda la diócesis.

En su mensaje, Monseñor Jesús José Herrera, subrayó que los sacerdotes están llamados a renovar su entrega generosa, recordando que su misión no es de dominio, sino de servicio. “Somos servidores, no dueños del pueblo santo de Dios”, expresó.

También advirtió sobre los desafíos actuales, particularmente el alejamiento de adolescentes y jóvenes de la vida de fe, por lo que llamó a los sacerdotes a acercarse a ellos con comprensión, testimonio y acompañamiento pastoral.

Durante la ceremonia, los sacerdotes renovaron sus promesas ante el obispo, en un acto que, señaló, representa un compromiso renovado de santidad, fidelidad y servicio pastoral.

El Obispo agradeció la labor de los sacerdotes de la diócesis, reconociendo su entrega, esfuerzo y sufrimientos, muchas veces no visibles, y los animó a mantenerse firmes en su misión, confiados en la gracia y fidelidad de Dios.