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Acto académico

Celebran graduación alumnos de la Preparatoria Antonio Rosales

Teresita Chariley Arreola Carrasco recibió el reconocimiento al mejor aprovechamiento de la generación 2023-2026, al obtener promedio perfecto de 10.
Marisela González |
13/07/2026 15:01
13/07/2026 15:01

Entre aplausos, abrazos y la satisfacción por una meta alcanzada, la Preparatoria “Antonio Rosales” de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebró la graduación de la generación 2023-2026, integrada por 417 nuevos bachilleres.

Durante la ceremonia se reconoció el desempeño académico de Teresita Chariley Arreola Carrasco, quien obtuvo el primer lugar en aprovechamiento con promedio perfecto de 10.

En la ceremonia, la joven dirigió un mensaje de despedida en representación de sus compañeros, agradeciendo el apoyo de docentes, familiares y amigos durante su formación.

La generación llevó por nombre “Arturo Gildardo Fausto Ayala”, en un acto que reunió a estudiantes, padres de familia y autoridades universitarias.

El presídium estuvo integrado por Raquel Flores Peraza, directora de la Preparatoria “Antonio Rosales”; Johan Oswaldo Abitia Collazo, en representación del vicerrector de la Unidad Regional Sur, Iván Tostado, además de autoridades académicas e invitados especiales.

En su mensaje, Flores Peraza felicitó a los egresados por concluir esta etapa académica y reconoció el respaldo de las familias, al tiempo que los exhortó a continuar su preparación profesional y a seguir construyendo su proyecto de vida.

  • $!Teresita Chariley Arreola Carrasco con su diploma.
    Teresita Chariley Arreola Carrasco con su diploma. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La joven Teresita Chariley Arreola Carrasco dirigió un mensaje de despedida en representación de los 417 egresados de la Preparatoria Antonio Rosales.
    La joven Teresita Chariley Arreola Carrasco dirigió un mensaje de despedida en representación de los 417 egresados de la Preparatoria Antonio Rosales. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Dafne Martínez, Thania González y Montserrat Bustos.
    Dafne Martínez, Thania González y Montserrat Bustos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jean Carlos Sandoval, Israel Tirado y Josué Magaña.
    Jean Carlos Sandoval, Israel Tirado y Josué Magaña. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José Eduardo Aguilar Lizárraga y Yao Daniel Agbovi Guerrero.
    José Eduardo Aguilar Lizárraga y Yao Daniel Agbovi Guerrero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Fátima Aurora Hernández Palomino obtuvo un reconocimiento al segundo lugar de aprovechamiento.
    Fátima Aurora Hernández Palomino obtuvo un reconocimiento al segundo lugar de aprovechamiento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los jóvenes recibieron sus reconocimientos de manos de los directivos de la universidad.
    Los jóvenes recibieron sus reconocimientos de manos de los directivos de la universidad. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Imelda Yamileth Rodríguez y José Ángel López Medina.
    Imelda Yamileth Rodríguez y José Ángel López Medina. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Noemí Montserrat Romero, Fernanda Huerta y Evelin Osuna. Atrás, Israel Tirado y Josué Magaña.
    Noemí Montserrat Romero, Fernanda Huerta y Evelin Osuna. Atrás, Israel Tirado y Josué Magaña. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Melanie Hernández, Rubi Yamileth Guerra, Eduardo Arturo Peraza, Luis Estrada y Danna Macías.
    Melanie Hernández, Rubi Yamileth Guerra, Eduardo Arturo Peraza, Luis Estrada y Danna Macías. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Juan Carlos Ordaz, Montserrat Beltrán, Sofía Moreno y Arleth Alegría García.
    Juan Carlos Ordaz, Montserrat Beltrán, Sofía Moreno y Arleth Alegría García. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Juan Alberto Rodríguez, Imelda Rodríguez y José López.
    Juan Alberto Rodríguez, Imelda Rodríguez y José López. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Danna Elizabeth Álvarez, Francisco Eduardo Valadez y Cristina Camberos.
    Danna Elizabeth Álvarez, Francisco Eduardo Valadez y Cristina Camberos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Arantza Camacho y Maciel Rodríguez.
    Arantza Camacho y Maciel Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!En el evento se realizaron los honores a la bandera.
    En el evento se realizaron los honores a la bandera. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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