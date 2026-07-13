Celebran graduación alumnos de la Preparatoria Antonio Rosales

Entre aplausos, abrazos y la satisfacción por una meta alcanzada, la Preparatoria “Antonio Rosales” de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebró la graduación de la generación 2023-2026, integrada por 417 nuevos bachilleres.

Durante la ceremonia se reconoció el desempeño académico de Teresita Chariley Arreola Carrasco, quien obtuvo el primer lugar en aprovechamiento con promedio perfecto de 10.

En la ceremonia, la joven dirigió un mensaje de despedida en representación de sus compañeros, agradeciendo el apoyo de docentes, familiares y amigos durante su formación.

La generación llevó por nombre “Arturo Gildardo Fausto Ayala”, en un acto que reunió a estudiantes, padres de familia y autoridades universitarias.

El presídium estuvo integrado por Raquel Flores Peraza, directora de la Preparatoria “Antonio Rosales”; Johan Oswaldo Abitia Collazo, en representación del vicerrector de la Unidad Regional Sur, Iván Tostado, además de autoridades académicas e invitados especiales.

En su mensaje, Flores Peraza felicitó a los egresados por concluir esta etapa académica y reconoció el respaldo de las familias, al tiempo que los exhortó a continuar su preparación profesional y a seguir construyendo su proyecto de vida.