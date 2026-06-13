Celebran graduación de Anspac Mazatlán con misa de acción de gracias

En un ambiente de fe, gratitud y alegría, las damas de Anspac Mazatlán celebraron la culminación de un ciclo más de preparación personal y humana con una misa de acción de gracias en el Templo de San Judas Tadeo.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el Padre Horacio Hernández de la Torre, quien dirigió un mensaje de aliento a las graduadas, invitándolas a continuar su camino de formación, fortaleciendo los valores que contribuyen al bienestar de sus familias y de la sociedad.

Acompañadas por sus coordinadoras, animadoras, integrantes del Consejo y de la mesa directiva, las egresadas participaron con entusiasmo en la celebración eucarística, elevando oraciones de agradecimiento por los conocimientos adquiridos y las experiencias compartidas durante el ciclo escolar.

La presidenta de Anspac Mazatlán, Coco Urrea de Valadés, encabezó la ceremonia junto con integrantes de la agrupación, quienes reconocieron el esfuerzo y la perseverancia de las alumnas que concluyeron satisfactoriamente sus estudios.

Durante la homilía, el sacerdote destacó la importancia de la preparación constante y del crecimiento espiritual como herramientas para enfrentar los desafíos cotidianos, exhortando a las presentes a seguir siendo agentes de cambio positivo en sus hogares y comunidades.

Al finalizar la misa, las graduadas se reunieron para la tradicional fotografía del recuerdo, junto al Padre Horacio.