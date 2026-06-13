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Acto de fe

Celebran graduación de Anspac Mazatlán con misa de acción de gracias

Las alumnas que concluyeron su formación en los programas de superación personal agradecen a Dios por los logros alcanzados durante el ciclo escolar, en una ceremonia celebrada en el Templo de San Judas Tadeo
Marisela González |
13/06/2026 14:35
13/06/2026 14:35

En un ambiente de fe, gratitud y alegría, las damas de Anspac Mazatlán celebraron la culminación de un ciclo más de preparación personal y humana con una misa de acción de gracias en el Templo de San Judas Tadeo.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el Padre Horacio Hernández de la Torre, quien dirigió un mensaje de aliento a las graduadas, invitándolas a continuar su camino de formación, fortaleciendo los valores que contribuyen al bienestar de sus familias y de la sociedad.

Acompañadas por sus coordinadoras, animadoras, integrantes del Consejo y de la mesa directiva, las egresadas participaron con entusiasmo en la celebración eucarística, elevando oraciones de agradecimiento por los conocimientos adquiridos y las experiencias compartidas durante el ciclo escolar.

La presidenta de Anspac Mazatlán, Coco Urrea de Valadés, encabezó la ceremonia junto con integrantes de la agrupación, quienes reconocieron el esfuerzo y la perseverancia de las alumnas que concluyeron satisfactoriamente sus estudios.

Durante la homilía, el sacerdote destacó la importancia de la preparación constante y del crecimiento espiritual como herramientas para enfrentar los desafíos cotidianos, exhortando a las presentes a seguir siendo agentes de cambio positivo en sus hogares y comunidades.

Al finalizar la misa, las graduadas se reunieron para la tradicional fotografía del recuerdo, junto al Padre Horacio.

  • $!Coco Urrea de Valadés, Liz Benítez y Rosy Ayala.
    Coco Urrea de Valadés, Liz Benítez y Rosy Ayala. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Integrantes del comité directivo de Anspac Mazatlán a cargo de Coco Urrea de Valadés y Rayito Arias de Rodríguez, del Consejo Directivo.
    Integrantes del comité directivo de Anspac Mazatlán a cargo de Coco Urrea de Valadés y Rayito Arias de Rodríguez, del Consejo Directivo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rayito Arias de Rodríguez durante una de las lecturas en la misa.
    Rayito Arias de Rodríguez durante una de las lecturas en la misa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La animadora Inés Solís junto a Juany Vizcarra, Guadalupe García, Margarita Guzmán, Alina Vizcarra e Isela Millán, de la Unidad Santa María de América.
    La animadora Inés Solís junto a Juany Vizcarra, Guadalupe García, Margarita Guzmán, Alina Vizcarra e Isela Millán, de la Unidad Santa María de América. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Maria Luisa Plata, Angelina Domínguez, Patricia Morales y Marisela Bastidas.
    Maria Luisa Plata, Angelina Domínguez, Patricia Morales y Marisela Bastidas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Verenice Hernández, Mayra Lorena Lizárraga y Magaly Astorga.
    Verenice Hernández, Mayra Lorena Lizárraga y Magaly Astorga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las egresadas se integraron activamente a la celebración eucarística, llevando las ofrendas al altar.
    Las egresadas se integraron activamente a la celebración eucarística, llevando las ofrendas al altar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martha Crespo, Rosalva Aragón, Silvia Velarde y Claudia Peñalosa.
    Martha Crespo, Rosalva Aragón, Silvia Velarde y Claudia Peñalosa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La animadora Rosa Isela Arellano junto a las graduadas de la Unidad Divino Redentor se toman la fotografía del recuerdo al término de la misa.
    La animadora Rosa Isela Arellano junto a las graduadas de la Unidad Divino Redentor se toman la fotografía del recuerdo al término de la misa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Chuyita Valenzuela y Clarita Lizárraga.
    Chuyita Valenzuela y Clarita Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Unidad Padres y Compadres.
    Unidad Padres y Compadres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Leonor Lizárraga, Lupita Huerta, Lupita Salazar y Xóchitl Cazares.
    Leonor Lizárraga, Lupita Huerta, Lupita Salazar y Xóchitl Cazares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El Padre Horacio Hernández de la Torre ofició la ceremonia religiosa.
    El Padre Horacio Hernández de la Torre ofició la ceremonia religiosa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sandra Gaviño leyó una de las peticiones.
    Sandra Gaviño leyó una de las peticiones. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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