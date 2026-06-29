Celebran junto al chef Ignacio Osuna, el octavo aniversario del Villa Unión Brasa y Masa

El chef y empresario Ignacio Osuna está de fiesta, con amigos, clientes y familiares, celebró el octavo aniversario de su restaurante Villa Unión Brasa y Masa, con un menú que creó con el chef y amigo invitado Héctor Peniche.

“Estamos muy contentos y sobre todo que seguimos brindando esta opción gastronómica, a nosotros nos encanta lo que hacemos. A ocho años de haber nacido, creemos que todavía tenemos mucho que ofrecer, y eventos como este nos recuerda que siempre tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros, porque vienen amigos, familia, pero también clientes nuevos y deseamos que se lleven la mejor impresión”, resaltó.

Subrayó, el gran trabajo que han hecho todos sus colaboradores, quienes con este festejo están con el mismo entusiasmo, que como si fuera el primer día.

Resaltó que en estos ochos años, lo que ha distinguido al Villa Unión ha sido principalmente el amor, respeto y compromiso con el que preparan cada platillo, cada servicio a sus clientes, desde los que vienen por un pan, hasta los que deciden realizar un evento especial con ellos.

“El Villa Unión es un proyecto en el que todos tenemos un papel importante, tanto colaboradores como yo, aquí también se forjan buenas personas, buenos anfitriones, lo que nos ayudado a siempre estar en movimiento, en el gusto de las personas”.

Retos, dijo, muchos, principalmente los que vivió en 2025 y parte del 2026, por situaciones que afectan al estado, sin embargo, y gracias al trabajo de todos y apoyo de sus clientes, ha sabido mantenerse a flote, agradeciendo a los sinaloenses su apoyo a su propuesta.

El chef subrayó que la meta es seguir creciendo con alguna otra sucursal más adelante, por lo pronto, ya se están preparando para la próxima temporada, con muchas novedades para sus comensales.

“A la gente de Culiacán, mil gracias por todo su apoyo, creo que las ofertas locales que hay aquí son increíbles, muchas de ellas rebasan por mucho a las ofertas que vienen de fuera, por ello invito a que sigamos apoyando a los negocios locales”, subrayó.

Durante el festejo, los invitados al evento disfrutaron de un menú de cinco tiempos que consistió en bruschettas mixtas, un Tiradito de márlin y atún fresco curado, con aguacate, tomate cherry, eneldo, aceite de oliva y cítricos.

Para el tercer tiempo, los chefs ofrecieron tortelloni de cola de res al brodo, en delicado fondo de res, gremolata. Para el cuarto tiempo se disfrutó de una barbacoa de cordero estilo mediterráneo, cerrando la tarde con postres de sticky toffee pudding y helado fior di latte.