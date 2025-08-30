Celebran Kiara Ivanna y Carlos Iván su doceavo cumpleaños

Con una temática de Sanrio: My Melody y Five Nights at Freddy’s, Kiara Ivanna y Carlos Ivan Vega Bodartth, celebraron su doceavo cumpleaños, acompañados de sus padres, abuelos, y amigos, quienes los llenaron de muchas felicitaciones.
Fueron sus papás Norma Bodartth y CarlosVega, los primeros en felicitarlos, y organizar para ellos una divertida fiesta de cumpleaños, juntos a sus amigos, quienes llegaron vestidos con la temática de la fiesta.
También estuvieron presentes sus abuelos Candelaria Urquiza y Alberto Bodartth. En el festejo, los invitados disfrutaron de Hamburguesas, hot dog, pizza, snacks, nieve de frutas, aguas frescas y refrescos.
Entre los regalos que recibieron estuvieron mochilas, útiles escolares, calzado, ropa, juguetes, libros entre otros. Además, disfrutaron de actividades como concursos de baile, juegos de mesa, quebrar la piñata, juego de las sillas, cantar y adivinanzas.