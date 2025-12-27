Celebran la tradicional ‘Comida de la Amistad’

Como cada año, grandes amigos se reunieron para disfrutar de su tradicional Comida de la Amistad, evento que llevan realizando desde hace más de 30 años.

Mario Nieblas, uno de los organizadores de la reunión, compartió que año con año, esta es una de las reuniones más esperadas por su grupo de amigos, un evento en donde lo más importantes la amistad, la convivencia, el apoyarse unos a otros si alguien tiene algún problema.

“Hoy no nos reunimos simplemente para compartir el pan; nos reunimos para reafirmar nuestra existencia. En un momento donde el silencio parece querer apoderarse de nuestras calles y la incertidumbre toca a la puerta de nuestros hogares, estar aquí sentados, frente a frente es un acto de valentía y una declaración de principios”, expresó Roberto Soltero.

Agregó que La Comida de la Amistad 2025 no es un ejercicio de indiferencia, sino todo lo contrario: es la prueba de que el lazo humano es más fuerte que cualquier estruendo.

“A pesar de la problemática existente, nuestra presencia aquí envía un mensaje claro al resto del estado y del país: Sinaloa no se rinde. Nuestra voluntad de convivir, de emprender, de educar a nuestros hijos y de recuperar nuestros espacios públicos sigue intacta. La guerra entre facciones pasará, los tiempos difíciles mutarán en lecciones, pero lo que quedará al final del día es la calidad de las personas que se quedaron a reconstruir. Ustedes, los aquí presentes, son los arquitectos de esa reconstrucción”, resaltó Soltero.

Durante la reunión, los asistentes disfrutaron de ricas costillas de BBQ, además de bebidas, en un ambiente de gran camaradería.