Celebran la vida Maricela y Lorena junto a amigos y familiares

Una tarde inolvidable disfrutaron Maricela Rivas y su hija Lorena Pérez Rivas, quienes decidieron celebrar la vida rodeadas de familiares y amigos, ya que ambas cumplen años en agosto.

Un ambiente cordial y lleno de felicitaciones gozaron las cumpleañeras y sus invitados, quienes uno a uno, llegó para darle un abrazo y convivir con las protagonistas.

Durante el festejo, los invitados saborearon una rica taquiza y discada preparadas especialmente por Iván Ahumada y se divirtieron con la música retro del DJ Damián Zazueta, pasando un momento muy agradable entre pláticas, recuerdos y nuevas experiencias junto a las festejadas.