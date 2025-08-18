Gente
Celebración

Celebran la vida Maricela y Lorena junto a amigos y familiares

Con una gran fiesta, madre e hija reúnen a sus seres queridos para conmemorar su nacimiento
Blanca Hernández |
18/08/2025 12:36
Una tarde inolvidable disfrutaron Maricela Rivas y su hija Lorena Pérez Rivas, quienes decidieron celebrar la vida rodeadas de familiares y amigos, ya que ambas cumplen años en agosto.

Un ambiente cordial y lleno de felicitaciones gozaron las cumpleañeras y sus invitados, quienes uno a uno, llegó para darle un abrazo y convivir con las protagonistas.

Durante el festejo, los invitados saborearon una rica taquiza y discada preparadas especialmente por Iván Ahumada y se divirtieron con la música retro del DJ Damián Zazueta, pasando un momento muy agradable entre pláticas, recuerdos y nuevas experiencias junto a las festejadas.

  • $!Iván Ahumada felicita a su esposa Maricela Rivas.
  • $!Sofía Rojas felicita a las cumpleañeras.
  • $!De pie, Verónica Hernández, Claudia Balderrama, Maricela Rivas, Karla Gallegos, Naytzé Ramírez, Lorena Pérez; sentadas Karla Fernanda García, María José e Iliana Alvarado, Patricia Ward, Luz Aimé Cuen, Eva Guadalupe Cristerna y Olga Lidia Ley.
  • $!Omar Lizárraga y Lorena Pérez.
  • $!Iván Ahumada, Maricela, Tony de Ahumada y Ramón Ahumada.
  • $!Germán Zambada, Marcela Rivas y Daniel Gerardo.
  • $!Dania Villalobos y José Alfonso Cuen felicitan a la cumpleañera.
  • $!Refugio Salazar y Omar Lizárraga, junto a Lorena.
  • $!Eduardo Moreno, Kirey Amano, Maricela, Mónica Cruz y Jesús Beltrán .
  • $!Briseida Luna, Mónica Cruz, Kirey Amano, Maricela y Grisel Castaños.
  • $!Damián Zazueta, Briseida Luna, Grisel Castaños y Maricela Rivas.
  • $!Cecilia Carrillo, Maricela Rivas, Sabina Molina, Judith Cárdenas y Holmes Quintero.
  • $!Lourdes Urrea, Cristian Collazo, Yahaira Rivas, Maricela, Jorge Aguilar, Lorena Pérez, Belén Laguna, Samadhi Laguna e Iván Ahumada.
  • $!Gael Velázquez, Kaliopi Ferman, Karime Ferman con Lorena Rivas.
  • $!Mariana Patrón e Itzel Gaytán con Lorena.
#Cumpleaños
