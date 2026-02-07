Celebran los 72 años de Beatriz Elizabeth Félix Tamayo

Llena de alegría y acompañada de sus familiares y amigos, Beatriz Elizabeth Félix Tamayo celebró su cumpleaños 72, rodeada del cariño y buenos deseos, haciéndola vivir un día especial en el restaurante Cayenna.

Los primeros en felicitarla fueron su esposo Jorge Guillermo Cano y sus hijos Eduardo, Jorge, Martha y Eli Cano. En el festejo estuvieron también sus nietos, compañeras de la infancia, familiares de Culiacán, Los Ángeles, Los Mochis, Mazatlán y Ciudad de México.

Durante el festejo, los asistentes disfrutaron de ricos bocadillos, fruta y chilaquiles verdes, frijoles refritos.