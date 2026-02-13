Celebran ‘Machado es Carnaval, la Machado es Tambora’

Entre acordes de tambora, un ambiente festivo y el irresistible aroma de la cocina regional, fue inaugurada la Muestra Gastronómica “Machado es Carnaval, la Machado es Tambora”, como parte del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

La histórica Plazuela Machado se transformó en un vibrante punto de encuentro donde la tradición, la música y la gastronomía se fusionaron para dar la bienvenida a la máxima fiesta del puerto.

Decorada con motivos carnavaleros y envuelta en un ambiente totalmente festivo, la Machado volvió a consolidarse como uno de los espacios favoritos de locales y visitantes durante estas celebraciones.

El corte del listón inaugural estuvo encabezado por Óscar García, titular del Instituto de Cultura, el Cortejo Real del Carnaval 2026, Magui Rojas, representante del sector restaurantero del Centro Histórico, así como Aly Zamudio, representando al Gobierno de Mazatlán.

Al igual que en ediciones anteriores, reconocidos restaurantes de la zona se sumaron a esta gran celebración, ofreciendo una experiencia culinaria única que exalta los sabores tradicionales de Mazatlán y la región.

Mariscos frescos, antojitos típicos y propuestas contemporáneas formaron parte del menú que deleitó a los asistentes en esta gran antesala de las fiestas carnestolendas.

Durante la inauguración, la música de banda dio el toque especial al evento, haciendo que los asistentes disfrutaran no sólo de la mejor cocina regional, sino también del ambiente festivo que distingue al Carnaval.