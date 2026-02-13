Gente
Gastronomía

Celebran ‘Machado es Carnaval, la Machado es Tambora’

La Plazuela Machado se llenó de sabor, tradición y música con la apertura oficial de la Muestra Gastronómica del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ‘Arriba la Tambora’, consolidándose como uno de los espacios más emblemáticos de la fiesta carnestolenda.
Marisela González |
13/02/2026 13:40
Entre acordes de tambora, un ambiente festivo y el irresistible aroma de la cocina regional, fue inaugurada la Muestra Gastronómica “Machado es Carnaval, la Machado es Tambora”, como parte del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

La histórica Plazuela Machado se transformó en un vibrante punto de encuentro donde la tradición, la música y la gastronomía se fusionaron para dar la bienvenida a la máxima fiesta del puerto.

Decorada con motivos carnavaleros y envuelta en un ambiente totalmente festivo, la Machado volvió a consolidarse como uno de los espacios favoritos de locales y visitantes durante estas celebraciones.

El corte del listón inaugural estuvo encabezado por Óscar García, titular del Instituto de Cultura, el Cortejo Real del Carnaval 2026, Magui Rojas, representante del sector restaurantero del Centro Histórico, así como Aly Zamudio, representando al Gobierno de Mazatlán.

Al igual que en ediciones anteriores, reconocidos restaurantes de la zona se sumaron a esta gran celebración, ofreciendo una experiencia culinaria única que exalta los sabores tradicionales de Mazatlán y la región.

Mariscos frescos, antojitos típicos y propuestas contemporáneas formaron parte del menú que deleitó a los asistentes en esta gran antesala de las fiestas carnestolendas.

Durante la inauguración, la música de banda dio el toque especial al evento, haciendo que los asistentes disfrutaran no sólo de la mejor cocina regional, sino también del ambiente festivo que distingue al Carnaval.

  • $!Luis Varelio, Fernanda Sánchez, Raymundo Páez, Nayeli Rodríguez y Ángeles Aguilar.
    Luis Varelio, Fernanda Sánchez, Raymundo Páez, Nayeli Rodríguez y Ángeles Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!En el corte del listón inaugural estuvieron presentes el Cortejo Real del Carnaval 2026.
    En el corte del listón inaugural estuvieron presentes el Cortejo Real del Carnaval 2026. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alexia Niebla, Mirlen Guizar y Gala Jackson.
    Alexia Niebla, Mirlen Guizar y Gala Jackson. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Regina Brito y Maribel Carrillo.
    Regina Brito y Maribel Carrillo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Armando Rocha y Armando Peinado.
    Armando Rocha y Armando Peinado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La Princesa Real Marbella Medina entre turistas canadienses.
    La Princesa Real Marbella Medina entre turistas canadienses. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Brayan Gamboa y Víctor Quiroz, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2025 y 2023, respectivamente.
    Brayan Gamboa y Víctor Quiroz, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2025 y 2023, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Siu Ling Cotero Chío, Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024, junto a Mario Go.
    Siu Ling Cotero Chío, Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024, junto a Mario Go. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Antony Cabañas, Juan Valdez e Israel Ontiveros.
    Antony Cabañas, Juan Valdez e Israel Ontiveros. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elvia Ramos y Paola Castañeda.
    Elvia Ramos y Paola Castañeda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Maritza Cisneros y Estephania Ferral.
    Maritza Cisneros y Estephania Ferral. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jassiel Jiménez y Wendy Ponce, Reina del Carnaval de Mazatlán 2009.
    Jassiel Jiménez y Wendy Ponce, Reina del Carnaval de Mazatlán 2009. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar algunos platillos típicos mazatlecos.
    Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar algunos platillos típicos mazatlecos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
