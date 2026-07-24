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Acto académico

Celebran su graduación egresados de la FACISO-UAS

Estudiantes de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Sociología, Economía y Comercio Internacional culminan su formación profesional en una emotiva ceremonia realizada en el Polideportivo de la UAS.
Marisela González |
24/07/2026 14:14
24/07/2026 14:14

En un ambiente de orgullo, alegría y emotividad, alrededor de 200 estudiantes de las generaciones 2021-2026 y 2022-2026 de la Facultad de Ciencias Sociales (FACISO) de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebraron la culminación de sus estudios profesionales durante la ceremonia de graduación realizada en el Polideportivo de la UAS.

Familiares, amigos, docentes y autoridades universitarias acompañaron a los nuevos licenciados en Ciencias de la Comunicación, Sociología, Economía y Comercio Internacional, quienes recibieron la documentación que acredita la conclusión de su formación académica.

En el evento, el coordinador de Investigación y Posgrado de la UAS, Víctor Martínez García, felicitó a los egresados y los invitó a continuar su preparación académica mediante los programas de posgrado y educación continua que ofrece la institución.

Por su parte, el director de la FACISO, Giova Camacho Castro, destacó que este logro representa el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y familias, además de refrendar el compromiso de la UAS con la formación de profesionistas preparados y con sentido de responsabilidad social.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el mensaje de despedida de Kasandra Lizárraga Velarde, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y acreedora al mejor promedio de la generación, quien, en representación de sus compañeros, agradeció el acompañamiento de maestros, familiares y amigos a lo largo de esta etapa académica.

El acto también contó con la presencia de la Alcaldesa interina, Minerva Osuna Zavala, quien acompañó a las autoridades universitarias en la entrega de documentos a los nuevos profesionistas.

  • $!Lucero González, Édgar García y Alan Francisco Gutiérrez.
    Lucero González, Édgar García y Alan Francisco Gutiérrez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Brayan Peredia, Luis Fernando Otañez y Zurinadai Noriega.
    Brayan Peredia, Luis Fernando Otañez y Zurinadai Noriega. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alonso Montero, Vanessa Cancino, Abril Olivia Camacho y Beatriz Camacho.
    Alonso Montero, Vanessa Cancino, Abril Olivia Camacho y Beatriz Camacho. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Karla Romina Sánchez y Nidia Enriquez.
    Karla Romina Sánchez y Nidia Enriquez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Jeycon Abraham Domínguez entre Magdalena Domínguez y Nancy Ibarra.
    Jeycon Abraham Domínguez entre Magdalena Domínguez y Nancy Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ramón Alberto Peraza Prado entre sus papás, Benjamín Peraza Guerra y Karla Yadira Prado Iturralde.
    Ramón Alberto Peraza Prado entre sus papás, Benjamín Peraza Guerra y Karla Yadira Prado Iturralde. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Camila Zataráin Ibarra entre Luis Rodríguez, Imelda Ibarra, Francisco Manuel Zataráin y su hermano, Manuel Zataráin Ibarra.
    Camila Zataráin Ibarra entre Luis Rodríguez, Imelda Ibarra, Francisco Manuel Zataráin y su hermano, Manuel Zataráin Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alan Barraza y Sheyla Herderson
    Alan Barraza y Sheyla Herderson ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Raúl Zataráin y Alejandro Pérez.
    Raúl Zataráin y Alejandro Pérez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Megan Marin, Anthony Contreras y Ximena Páez.
    Megan Marin, Anthony Contreras y Ximena Páez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Karina Lora y Layla Ramos.
    Karina Lora y Layla Ramos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La Alcaldesa interina Minerva Osuna Zavala, acompañó a las autoridades universitarias durante la ceremonia de graduación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS.
    La Alcaldesa interina Minerva Osuna Zavala, acompañó a las autoridades universitarias durante la ceremonia de graduación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Carlos Andrade, Benjamín Núñez, Oliver Velasco, Ever Garay y María Fernanda Ramírez.
    Carlos Andrade, Benjamín Núñez, Oliver Velasco, Ever Garay y María Fernanda Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lucero González y Luis Fernando Otañez
    Lucero González y Luis Fernando Otañez ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Luis Fernando Otañez Sarabia entre Andrés Otañez y Maribel Sarabia.
    Luis Fernando Otañez Sarabia entre Andrés Otañez y Maribel Sarabia. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Jesús Bravo, Dania León y Melissa Medina.
    Jesús Bravo, Dania León y Melissa Medina. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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