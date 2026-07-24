Celebran su graduación egresados de la FACISO-UAS

En un ambiente de orgullo, alegría y emotividad, alrededor de 200 estudiantes de las generaciones 2021-2026 y 2022-2026 de la Facultad de Ciencias Sociales (FACISO) de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebraron la culminación de sus estudios profesionales durante la ceremonia de graduación realizada en el Polideportivo de la UAS.

Familiares, amigos, docentes y autoridades universitarias acompañaron a los nuevos licenciados en Ciencias de la Comunicación, Sociología, Economía y Comercio Internacional, quienes recibieron la documentación que acredita la conclusión de su formación académica.

En el evento, el coordinador de Investigación y Posgrado de la UAS, Víctor Martínez García, felicitó a los egresados y los invitó a continuar su preparación académica mediante los programas de posgrado y educación continua que ofrece la institución.

Por su parte, el director de la FACISO, Giova Camacho Castro, destacó que este logro representa el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y familias, además de refrendar el compromiso de la UAS con la formación de profesionistas preparados y con sentido de responsabilidad social.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el mensaje de despedida de Kasandra Lizárraga Velarde, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y acreedora al mejor promedio de la generación, quien, en representación de sus compañeros, agradeció el acompañamiento de maestros, familiares y amigos a lo largo de esta etapa académica.

El acto también contó con la presencia de la Alcaldesa interina, Minerva Osuna Zavala, quien acompañó a las autoridades universitarias en la entrega de documentos a los nuevos profesionistas.