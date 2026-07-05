Celebran su graduación los pequeños de preescolar del Instituto Senda

Llenos de alegría y acompañados de sus padres, los pequeños de prescolar del Instituto Senda del Río, celebraron su graduación, en una amena ceremonia en la que recibieron su diploma, de manos sus maestros y directivos de la institución.

El evento que se realizan dentro de los festejos del 40 aniversario de su fundación, contó con la presencia de directivos de la institución, encabezados por la maestra Beatriz Adriana González, Carlos Quevedo, miembro del consejo directivo del instituto, Laura Sinagawa Martínez, subdirectora académica, Patricia Lizárraga, coordinadora de primaria y María Arcelia Ortega, coordinadora de kínder.

Juntos reconocieron el esfuerzo, crecimiento y aprendizaje de la generación 43, de los pequeños que hoy culminan esta etapa de su vida, experiencias que han fortalecido su desarrollo.

“Hoy es un día de alegría, gratitud y esperanza. Nos reunimos para celebrar la culminación de una etapa fundamental en la formación de nuestras niñas y niños, la educación preescolar.

“Durante estos años dieron sus primeros pasos en el maravilloso camino del aprendizaje. Aquí descubrieron el valor de la amistad, fortalecieron su lenguaje, desarrollaron habilidades motrices, sociales y emocionales, y comprendieron que cada día representa una nueva oportunidad para aprender y crecer”, señaló la directora.

Subrayó, que su curiosidad y la energía propias de la infancia, les permitió descubrir el mundo a través del juego, la mejor forma en la que niños y niñas aprenden, expresan sus emociones, construyen conocimientos y desarrollan habilidades que los acompañarán toda su vida.