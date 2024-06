Por una trayectoria de más 50 años de vida entregada al fotoperiodismo, Alejandro Escobar “El Morro” recibió un homenaje especial de parte del Congreso del Estado, por ser una destacada figura que ha inmortalizado la historia de Sinaloa a través de su lente.

”He tratado de salir a hacer mi trabajo con mi cámara, no solamente para capturar el momento, sino para registrar los acontecimientos con valor informativo, y a la vez que trasciendan en el tiempo”, expresó el fotógrafo fundador y miembro activo de Noroeste.

Acompañado por su familia, y una gran número de comunicadores, colegas del gremio, “El Morro” junto al Presidente de la Junta de Coordinación Política Feliciano Castro Meléndrez, directivos de Noroeste, entre otros invitados, realizaron el corte de listón de la exposición fotográfica llamada Alejandro Escobar: Medio siglo de atrapar con su lente la historia de Sinaloa.

”El destino me llevó al periódico Noroeste, y me hizo partícipe de un momento histórico del periodismo sinaloense, el tránsito en que esto pasó de ser un oficio a alcanzar el nivel de profesión. Poco a poco me fui preparando, y ya no fui solo el fotógrafo que llegaba a un evento, sino que empecé a llegar y empecé a ver cosas diferentes, empecé a encontrar lo que para el común de la gente quizá era algo normal, para registrarlo en mi lente, me empezó a dar por el gusto de la crítica”, señaló Escobar en su discurso para luego dar paso a la exposición montada en el Corredor Cultural Dámaso Murúa, donde permanecerá todo junio.