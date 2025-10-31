Celeste Ojeda comparte claves de liderazgo femenino con integrantes de CMIC Mazatlán

Con una entusiasta participación de mujeres empresarias y socias del sector de la construcción, el Comité de Damas de CMIC Mazatlán llevó a cabo la charla “Liderazgo femenino: el valor que tu empresa necesita”, impartida por Celeste Margarita Ojeda Íñiguez, especialista en liderazgo, desarrollo personal y gestión empresarial.

Durante su ponencia, Ojeda Íñiguez compartió estrategias y reflexiones sobre cómo el liderazgo femenino puede transformar la cultura organizacional, potenciar el trabajo en equipo y contribuir al crecimiento empresarial desde una visión más humana y empática.

Las asistentes participaron activamente en la conversación, compartiendo experiencias y perspectivas sobre los retos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral.

El encuentro concluyó con un mensaje de unión y compromiso para seguir impulsando el desarrollo profesional y personal de las mujeres dentro del sector de la construcción.