Celeste Ojeda comparte claves de liderazgo femenino con integrantes de CMIC Mazatlán

El Comité de Damas de CMIC Mazatlán realizó la charla ‘Liderazgo femenino: el valor que tu empresa necesita’, impartida por la especialista en liderazgo, desarrollo personal y gestión empresarial, en un ambiente de aprendizaje y colaboración.
Marisela González
31/10/2025 21:21
Con una entusiasta participación de mujeres empresarias y socias del sector de la construcción, el Comité de Damas de CMIC Mazatlán llevó a cabo la charla “Liderazgo femenino: el valor que tu empresa necesita”, impartida por Celeste Margarita Ojeda Íñiguez, especialista en liderazgo, desarrollo personal y gestión empresarial.

Durante su ponencia, Ojeda Íñiguez compartió estrategias y reflexiones sobre cómo el liderazgo femenino puede transformar la cultura organizacional, potenciar el trabajo en equipo y contribuir al crecimiento empresarial desde una visión más humana y empática.

Las asistentes participaron activamente en la conversación, compartiendo experiencias y perspectivas sobre los retos y oportunidades que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral.

El encuentro concluyó con un mensaje de unión y compromiso para seguir impulsando el desarrollo profesional y personal de las mujeres dentro del sector de la construcción.

  • $!Celeste Margarita Ojeda Íñiguez en plena conferencia.
    Celeste Margarita Ojeda Íñiguez en plena conferencia. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Celeste Margarita Ojeda Íñiguez entre las integrantes del Comité de Damas de la Cmic.
    Celeste Margarita Ojeda Íñiguez entre las integrantes del Comité de Damas de la Cmic. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Rosalba Cobarrubias, Ana Isabel Sánchez y Catalina Castañeda.
    Rosalba Cobarrubias, Ana Isabel Sánchez y Catalina Castañeda. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Iliana Alarcón y Esmeralda Meraz.
    Iliana Alarcón y Esmeralda Meraz. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Beligne Saucedo, Claudia Sañudo y Mariela Osuna.
    Beligne Saucedo, Claudia Sañudo y Mariela Osuna. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Abigail de Ibarra, Rosa María Godoy, Iván Vega y Sonia Maribel Corona de Peraza.
    Abigail de Ibarra, Rosa María Godoy, Iván Vega y Sonia Maribel Corona de Peraza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Edith Nava y Armida Melquiadez.
    Edith Nava y Armida Melquiadez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Michelle Gastélum, Zuleidy Rodríguez y Guadalupe Carvajal.
    Michelle Gastélum, Zuleidy Rodríguez y Guadalupe Carvajal. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mayra Lizárraga y Elizabeth Peraza.
    Mayra Lizárraga y Elizabeth Peraza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Carmela Villa, Nelly Hernández, Elvia Márquez y Rosa Velarde.
    Carmela Villa, Nelly Hernández, Elvia Márquez y Rosa Velarde. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Celeste Margarita Ojeda Íñiguez
    Celeste Margarita Ojeda Íñiguez ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Una tarde muy enriquecedora pasaron las asistentes.
    Una tarde muy enriquecedora pasaron las asistentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Emilia Estrada expresó un mensaje de bienvenida a las presentes.
    Emilia Estrada expresó un mensaje de bienvenida a las presentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Rosa María Godoy, Sonia Maribel Corona de Peraza y Chinthia Veliz.
    Rosa María Godoy, Sonia Maribel Corona de Peraza y Chinthia Veliz. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
