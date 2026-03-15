Changan Mazatlán presenta su renovada gama de vehículos

En un ambiente de convivencia, Changan Mazatlán presentó su renovada gama de vehículos ante clientes, invitados especiales y amantes del mundo motor, en sus instalaciones ubicadas sobre la Carretera Internacional.

Durante la presentación, los asistentes conocieron de cerca los nuevos modelos que la marca líder en China impulsa en el mercado mexicano: el sedán Alsvin Plus y las tres SUVs, la CS35 Max, CS55 Plus y CS75 Plus, unidades que destacan por su diseño moderno, innovación tecnológica y altos estándares de seguridad.

El evento reunió a representantes de la marca, clientes y amigos de la agencia, quienes disfrutaron del momento del destape oficial de los vehículos, acompañado de un ambiente ameno y de convivencia.

Adrián Rosel, gerente de ventas de Changan Mazatlán, agradeció la confianza que el público mazatleco ha depositado en la marca desde la apertura de la agencia en el puerto, destacando el crecimiento que ha tenido en la región.

Asimismo, invitó a quienes aún no conocen la marca a visitar la agencia y realizar una prueba de manejo para experimentar de primera mano la tecnología y seguridad de los vehículos.

Enrique Gómez, director general de Agencia Mazatlán, fue el encargado de realizar el destape de los cuatro modelos renovados, resaltando que la plaza mazatleca ha logrado cifras importantes en ventas en poco tiempo.

La marca continúa fortaleciendo su presencia en México con estos modelos que integran mayor conectividad, sistemas de asistencia al conductor y diseño contemporáneo, características que han posicionado a Changan como una de las firmas automotrices de mayor crecimiento en el país.

Con esta presentación, Changan Mazatlán reafirma su compromiso de ofrecer vehículos con tecnología, confort y seguridad para los conductores sinaloenses.