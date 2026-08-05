Charlan y reflexionan sobre la preservación del patrimonio local

Con una taza de café recién hecho acompañado por unas galletas, los asistentes al Club Lectura bajo el Kiosco, en la Biblioteca Pública Municipal “Herberto Sinagawa Montoya”, iniciaron la lectura del ensayo “Ruta cultural fundacional para la preservación del patrimonio tangible, intangible y natural en el municipio de Culiacán” escrito por don Jaime Félix Pico.

El texto forma parte del libro “Cartografías de nuestro Patrimonio Cultural de Culiacán”, editado y publicado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán en su sello editorial “Palabras del Humaya”.

Coordinados por el promotor de la lectura Ildefonso Núñez, adultos y adultos mayores dedican la mañana a leer. En esta ocasión el texto de Félix Pico invita a reconocernos en todo ese patrimonio que como culiacanenses nos identifica, siguiendo en una ruta que va trazando a partir de este por todo el municipio.

El patrimonio tangible como vestigios arqueológicos, petrograbados, pinturas rupestres en Tacuichamona; el patrimonio intangible como la Fiesta de la Candelaria de Quilá; y el patrimonio natural del río San Lorenzo y el mar de Cortés.

En su investigación, Jaime Félix reflexiona sobre la importancia de preservar toda esa riqueza patrimonial y evitar su destrucción, implementando políticas públicas que lo protejan.