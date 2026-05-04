Chayanne pone a cantar y bailar a Mazatlán

En medio de un ambiente festivo, Chayanne conquistó el Estadio El Encanto con un concierto que reunió a cientos de fans, quienes no dejaron de cantar y bailar junto al artista durante toda la noche.

Desde su salida al escenario, el intérprete encendió los ánimos con su carisma y ritmo, logrando una conexión inmediata con el público, que coreó cada uno de sus temas y siguió sus pasos con entusiasmo.

El espectáculo destacó por su energía y cercanía, convirtiéndose en una verdadera celebración donde los asistentes fueron parte del show, entre aplausos, baile y momentos llenos de emoción.

La velada cerró entre ovaciones, dejando en los presentes el recuerdo de una noche inolvidable en el puerto.