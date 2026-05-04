Gente
|
Música

Chayanne pone a cantar y bailar a Mazatlán

El cantante puertorriqueño hizo vibrar el Estadio El Encanto, donde miles de fans corearon y bailaron sus éxitos en una noche llena de energía
Marisela González |
04/05/2026 09:40
04/05/2026 09:40

En medio de un ambiente festivo, Chayanne conquistó el Estadio El Encanto con un concierto que reunió a cientos de fans, quienes no dejaron de cantar y bailar junto al artista durante toda la noche.

Desde su salida al escenario, el intérprete encendió los ánimos con su carisma y ritmo, logrando una conexión inmediata con el público, que coreó cada uno de sus temas y siguió sus pasos con entusiasmo.

El espectáculo destacó por su energía y cercanía, convirtiéndose en una verdadera celebración donde los asistentes fueron parte del show, entre aplausos, baile y momentos llenos de emoción.

La velada cerró entre ovaciones, dejando en los presentes el recuerdo de una noche inolvidable en el puerto.

  • $!Fans disfrutaron al máximo el concierto, cantando y bailando cada tema.
    Fans disfrutaron al máximo el concierto, cantando y bailando cada tema. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mario González, Miriam Osuna, Aldo Quevedo, Gina Lira, Diana Cisneros y Sergio Acoltzi.
    Mario González, Miriam Osuna, Aldo Quevedo, Gina Lira, Diana Cisneros y Sergio Acoltzi. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Luz Castillo
    Luz Castillo ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Vanessa Ramírez y Karina García.
    Vanessa Ramírez y Karina García. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fabiola y Angie Limón, Marlene Salinas y Ana Lorena Maldonado.
    Fabiola y Angie Limón, Marlene Salinas y Ana Lorena Maldonado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lupita Sánchez y Paty López.
    Lupita Sánchez y Paty López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Vicente Castañeda y Cristina Aguilar.
    Vicente Castañeda y Cristina Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Siu Ling Cotero Chio y Esther Cárdenas.
    Siu Ling Cotero Chio y Esther Cárdenas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sandra Bustamante, Leslie Valdez, Mayra Tirado y Daniela Echeagaray.
    Sandra Bustamante, Leslie Valdez, Mayra Tirado y Daniela Echeagaray. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Chayanne derrochó energía y carisma sobre el escenario del Estadio El Encanto.
    Chayanne derrochó energía y carisma sobre el escenario del Estadio El Encanto. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El cantante puertorriqueño encendió la noche con sus más grandes éxitos.
    El cantante puertorriqueño encendió la noche con sus más grandes éxitos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Chayanne
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube