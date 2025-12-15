Cientos de niños disfrutan del ‘Festival de la Navidad Mazatlán 2025’ de Carnes Selectas Nayarit

Con el objetivo de apapachar a sus clientes y dejar un bonito recuerdo a los más pequeños del hogar, Carnes Selectas Nayarit celebró a lo grande su primer ‘Festival de la Navidad Mazatlán 2025’, al cual asistieron alrededor de 600 personas en busca de presenciar los shows artísticos y ganar algún regalo.

El estacionamiento de la sucursal ‘Mercado Juárez’ en la Colonia Benito Juárez, fue el escenario perfecto para realizar esta gran posada navideña en la que niños, niñas y adultos disfrutaron de un espectáculo musical, rifas de regalos, una puesta en escena navideña y dinámicas con premios.

Con todas estas actividades, las familias mazatlecas llenaron de magia y espíritu navideño su domingo, gracias al Festival de Carnes Selectas Nayarit, empresa que busca retribuir su compromiso social con los clientes a través de este tipo evento; así lo indicó Luis Antonio Mora, del área de Marketing.

“Carnes Selectas Nayarit desde sus inicios como empresa ha tenido este compromiso social con sus clientes y de alguna manera ha crecido exponencialmente; entonces, también es importante decir que para los clientes esto es como un agradecimiento por su apoyo”, dijo Luis Mora.

“Estos eventos se han vuelto ya como una parte, como una costumbre de que cada año se responda así a quienes son fieles clientes a la empresa y a las sucursales. En Mazatlán estrenamos ahora el Festival navideño, que nos lo estamos pasando increíble con todo el ambiente”.

El ‘Festival de la Navidad Mazatlán’ de Carnes Selectas Nayarit, también contó con la presencia de Santa Claus y sus duendes, quienes convivieron un rato con los niños y niñas para recibir sus peticiones directamente. Mientras que también estuvo El Grinch tratando de robarse (sin éxito) la Navidad de los mazatlecos.

En tanto, las Guerreras K-Pop, y el grupo rockero ‘Patitos Feos’ pusieron a bailar a chicos y grandes con sus canciones más populares.

Al mismo tiempo que los pequeños se divertían en los juegos inflables y se iban felices a casa con una bolsa de dulces.

Asimismo, no pudo faltar la tan esperada rifa de regalos encabezada por la mascota de Carnes Selectas Nayarit, “Don Selecto”, quién sacó a los afortunados ganadores de la tómbola.

Entre los premios más deseados estuvieron bicicletas, tablets, monopatines, muñecas, carritos, y otros juguetes de calidad.

“La verdad es que esta campaña de ‘Felices Fiestas’ es algo que hemos impulsado desde el momento en el que vimos que ya el año venía en su última etapa. Y qué mejor que sea un año en el que se pueda disfrutar en familia. Ya en el 2026, por supuesto que seguirá la tradición, así que espérenlo sin ningún problema”, agregó Luis Mora.