Cierra ciclo escolar la escuela municipal de Danza de Culiacán

La Escuela Municipal de Danza de Culiacán culmina su ciclo escolar con la función “Buscando el Equilibrio: Mantener la calma en la incertidumbre”.

Con una emotiva y enérgica presentación se realizó en la Escuela Municipal de Danza de Culiacán el cierre de su ciclo escolar mediante la función “Buscando el Equilibrio: Mantener la calma en la incertidumbre”, una propuesta escénica que permitió al público apreciar el talento y la evolución artística de las alumnas de la Carrera Técnica en Danza.

La función fue un reflejo del intenso trabajo formativo realizado a lo largo del año, evidenciando la disciplina, el compromiso, la sensibilidad y la profunda pasión por la danza que caracteriza a las estudiantes.

A través de diversas piezas coreográficas e interpretativas, las jóvenes artistas compartieron con el público un recorrido por emociones, experiencias y reflexiones sobre la búsqueda de equilibrio en tiempos de incertidumbre.

Bajo la dirección de Robert Moisés Espín Olvera, la Escuela Municipal de Danza continúa consolidándose como un espacio de formación artística de gran relevancia en el municipio, impulsando procesos educativos que promueven la excelencia, la creatividad y el desarrollo integral de las nuevas generaciones de artistas escénicas.

En su discurso Robert Espin envió un sincero agradecimiento al Instituto Municipal de Cultura de Culiacán por el respaldo brindado a las actividades de formación y difusión artística como apoyo y compromiso con el fortalecimiento de la educación y la cultura de Culiacán.

La respuesta del público y el entusiasmo vivido durante esta función reafirman la importancia de generar espacios para la creación y el encuentro a través del arte, reconociendo el esfuerzo de las estudiantes, docentes y familias que acompañaron este proceso.

La Escuela Municipal de Danza de Culiacán informa que las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen integrarse a sus programas de formación artística y a la Carrera Técnica en Danza. Informes: WhatsApp: 667 255 6204.