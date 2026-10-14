Cimaco concluye el Festival Rendez-Vous en convivencia con clientes

CULIACÁN._ Celebrando la clausura de la edición otoño-invierno del Festival de Belleza Rendez-Vous 2026, Cimaco Culiacán realizó un desayuno exclusivo con un grupo de clientas en el área de perfumería de la sucursal de Plaza Ceiba.

Durante la convivencia, las asistentes contaron con asesorías por parte de los especialistas de las líneas de belleza, quienes dieron recomendaciones sobre la aplicación de los productos de maquillaje, perfumería y limpieza facial; además, las clientas recibieron kits de regalo con algunos de los productos exhibidos en piso.

Tras el desayuno, Jessica Favela, auxiliar administrativo y coordinadora de eventos, compartió a Noroeste su satisfacción por ofrecerles a las clientas un espacio en el Cimaco pueda consentir a sus clientas en agradecimiento a su preferencia y lealtad con la tienda.

También señaló que no es común que las tiendas departamentales realicen estas convivencias, lo que resalta el compromiso de Cimaco con sus compradores.

“Es muy satisfactorio ver a muchos clientes que vienen a este evento, pues es atención personalizada que les damos, ahorita tenemos marcas nuevas. Tenemos muchas marcas y tenemos muchas promociones, la verdad es que estamos muy contentos porque fue un evento exitoso, tuvimos mucha afluencia y vemos a las clientas contentas”, expresó.