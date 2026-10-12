$!Cimaco consiente a sus clientes con exclusivo desayuno

MAZATLÁN._ Para agradecer la preferencia de los clientes y celebrar la clausura de la edición Otoño-Invierno del Festival de la Belleza Rendez Vous, Cimaco consintió a sus clientes con un desayuno. Durante el evento, los invitados pudieron disfrutar platillos deliciosos en el área de Perfumería y aprender sobre las nuevas colecciones de temporada de productos de belleza, perfumería y skincare, de la mano del equipo de expertos de la tienda.







Los clientes fueron recibidos con un kit de regalo y un cóctel, seguido por un plato de fruta y un delicioso desayuno con chilaquiles. Después, los especialistas de Cimaco expusieron los productos más frescos y novedosos, entres los que destacaron limpiadores faciales, serums, protectores solares, gel hidratantes, fijadores y perfumes, de marcas como Chanel, Prada, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Perry Ellis, Dior, Clarins, Seasons, entre otros. Durante la exposición, los asesores además compartieron tips de belleza e información sobre las promociones disponibles.







Para finalizar, los asistentes participaron en un sorteo en el que algunos se llevaron de regalo obsequios impresionantes.