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Cimaco consiente a sus clientes con exclusivo desayuno

Los clientes conocieron las tendencias en color, fragancias y tratamientos, además de las virtudes de diversos productos para el cuidado y belleza de la piel.
Estefany López |
12/10/2026 14:12
12/10/2026 14:12

MAZATLÁN._ Para agradecer la preferencia de los clientes y celebrar la clausura de la edición Otoño-Invierno del Festival de la Belleza Rendez Vous, Cimaco consintió a sus clientes con un desayuno. Durante el evento, los invitados pudieron disfrutar platillos deliciosos en el área de Perfumería y aprender sobre las nuevas colecciones de temporada de productos de belleza, perfumería y skincare, de la mano del equipo de expertos de la tienda.

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Los clientes fueron recibidos con un kit de regalo y un cóctel, seguido por un plato de fruta y un delicioso desayuno con chilaquiles. Después, los especialistas de Cimaco expusieron los productos más frescos y novedosos, entres los que destacaron limpiadores faciales, serums, protectores solares, gel hidratantes, fijadores y perfumes, de marcas como Chanel, Prada, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Perry Ellis, Dior, Clarins, Seasons, entre otros. Durante la exposición, los asesores además compartieron tips de belleza e información sobre las promociones disponibles.

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Para finalizar, los asistentes participaron en un sorteo en el que algunos se llevaron de regalo obsequios impresionantes.

  • $!Alma Coronel de Ramírez y Tita Coronel de Becerra
    Alma Coronel de Ramírez y Tita Coronel de Becerra
  • $!María Antonieta Cruz y Carolina Hernández
    María Antonieta Cruz y Carolina Hernández
  • $!Irma Flores, María Cervantes y Fabiola Osuna
    Irma Flores, María Cervantes y Fabiola Osuna
  • $!Silvia Alarcón, Inez Covarrubias y Olenka
    Silvia Alarcón, Inez Covarrubias y Olenka
  • $!Bertha Alicia Mena e Irma Flores
    Bertha Alicia Mena e Irma Flores
  • $!Cimaco consiente a sus clientes con exclusivo desayuno
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  • $!Lucía Ramos Valenzuela e Itzel Vilchis
    Lucía Ramos Valenzuela e Itzel Vilchis
  • $!Adriana Cárdenas e Itzel Vilchis
    Adriana Cárdenas e Itzel Vilchis
  • $!Alma Coronel e Itzel Vilchis
    Alma Coronel e Itzel Vilchis
  • $!Estrella Ontiveros e Itzel Vilchis
    Estrella Ontiveros e Itzel Vilchis
  • $!Silvia Alarcón
    Silvia Alarcón
  • $!Itzel Vilchis y Carmen Solis
    Itzel Vilchis y Carmen Solis
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