Cindy Tirado asume la presidencia de Ejecutivos de Ventas Mazatlán

En un ambiente de camaradería, se llevó a cabo el cambio de mesa directiva de los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, donde la nueva presidenta rinde protesta por el periodo 2025-2026, en el acto encabezado por Adán Salazar, líder nacional del organismo
Marisela González |
23/11/2025 13:57
En una cordial ceremonia, los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán celebraron el cambio de su mesa directiva, evento en el que Cindy Tirado Raygoza asumió oficialmente la presidencia para el nuevo periodo 2025-2026.

Esa mañana, socios, invitados especiales y representantes del sector empresarial, acudieron para mostrar su respaldo y reconocer el trabajo realizado por el organismo.

El acto protocolario fue encabezado por Adán Salazar, presidente nacional de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, quien tomó protesta a la nueva mesa directiva y dirigió un mensaje de motivación y compromiso a los presentes.

En su intervención, destacó la importancia del liderazgo local y la labor que desempeñan los ejecutivos mazatlecos en el impulso a la profesionalización y el crecimiento comercial de la región.

Cindy Tirado Raygoza agradeció la confianza otorgada y reafirmó su intención de continuar fortaleciendo los programas de capacitación, las alianzas estratégicas y la participación activa de los socios.

Tras la ceremonia, los asistentes disfrutaron de un ameno convivio en el que predominó el intercambio de felicitaciones, fotografías y buenos deseos para la nueva gestión.

Homenaje

Asimismo, se rindió un emotivo homenaje a Amadeo Sánchez, quien fue incorporado al Salón de la Fama de la agrupación en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su constante impulso a las buenas prácticas empresariales.

Desde 1997, Sánchez ha contribuido al fortalecimiento del gremio y al crecimiento profesional de varias generaciones de ejecutivos, motivo por el cual recibió calurosos aplausos y muestras de admiración por parte de los asistentes.

Adán Salazar, presidente Nacional de la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Francisco Álvarez, vicepresidente, entregan un Certificado de Ingreso al Salón de la Fama por su destacada trayectoria en la historia de la COMEV al homenajeado.

