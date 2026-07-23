Clausura la UAS sus Cursos Deportivos de Verano

Los cursos deportivos de verano 2026 que impartió la UAS en Ciudad Universitaria, llegaron a su fin con una ceremonia de clausura encabezada por Itzel Manjarrez Bastidas, subdirectora de Deportes, en representación del director general Fernando Medina León.

Durante el curso, alrededor de un centenar de niñas y niños participaron en actividades de diversas disciplinas como taekwondo, futbol, voleibol, natación, gimnasia, tenis de mesa, karate, baloncesto y boxeo, entre otras, fomentando la actividad física, la convivencia y el desarrollo deportivo.

Al finalizar la ceremonia, los participantes recibieron un reconocimiento por su asistencia y compromiso.

Itzel Manjarrez Bastidas explicó que esta iniciativa tuvo como principales objetivos promover la activación física entre la niñez, detectar nuevos talentos deportivos e invitarlos a integrarse a las escuelas deportivas permanentes de la Universidad.

Expresó un reconocimiento a quienes formaron parte de esta edición, así como a las madres y padres de familia por su confianza y acompañamiento.