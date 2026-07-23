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Clausura la UAS sus Cursos Deportivos de Verano

Alrededor de un centenar de niñas y niños participaron en disciplinas como taekwondo, futbol, voleibol, natación, gimnasia, tenis de mesa, karate, baloncesto y boxeo, entre otras
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/07/2026 11:48
23/07/2026 11:48

Los cursos deportivos de verano 2026 que impartió la UAS en Ciudad Universitaria, llegaron a su fin con una ceremonia de clausura encabezada por Itzel Manjarrez Bastidas, subdirectora de Deportes, en representación del director general Fernando Medina León.

Durante el curso, alrededor de un centenar de niñas y niños participaron en actividades de diversas disciplinas como taekwondo, futbol, voleibol, natación, gimnasia, tenis de mesa, karate, baloncesto y boxeo, entre otras, fomentando la actividad física, la convivencia y el desarrollo deportivo.

Al finalizar la ceremonia, los participantes recibieron un reconocimiento por su asistencia y compromiso.

Itzel Manjarrez Bastidas explicó que esta iniciativa tuvo como principales objetivos promover la activación física entre la niñez, detectar nuevos talentos deportivos e invitarlos a integrarse a las escuelas deportivas permanentes de la Universidad.

Expresó un reconocimiento a quienes formaron parte de esta edición, así como a las madres y padres de familia por su confianza y acompañamiento.

  • $!Los participantes del taller de tenis de mesa.
    Los participantes del taller de tenis de mesa.
  • $!El curso de verano también contó con clases de futbol.
    El curso de verano también contó con clases de futbol.
  • $!Los alumnos del taller de basquetbol recibieron su diploma de participación.
    Los alumnos del taller de basquetbol recibieron su diploma de participación.
  • $!Clases de box se impartieron durante los curso de verano deportivos.
    Clases de box se impartieron durante los curso de verano deportivos.
  • $!Durante los talleres se fomentó la actividad física, la convivencia y el desarrollo deportivo.
    Durante los talleres se fomentó la actividad física, la convivencia y el desarrollo deportivo.
#Taller de verano
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