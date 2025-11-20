Gente
Clownclusiones llena de alegría el Museo de Arte de Mazatlán

La compañía encabezada por el clown Izmir Gallardo ofreció un espectáculo familiar donde las emociones, la risa y la sencillez fueron protagonistas en una tarde que reunió a grandes y chicos en el emblemático recinto cultural
Marisela González |
20/11/2025 12:24
El Museo de Arte de Mazatlán se convirtió en un festivo punto de encuentro para familias completas que acudieron a disfrutar del espectáculo de Clownclusiones, la entrañable compañía liderada por Izmir Gallardo.

Entre carcajadas y momentos de tierna complicidad con el público, el artista logró encender un ambiente cálido y cercano que hizo del recinto un espacio vibrante y lleno de vida.

La propuesta escénica de Clownclusiones, conocida por abordar las emociones humanas desde la honestidad y la sencillez, llevó a los asistentes a un viaje que osciló entre el asombro infantil y la reflexión ligera, siempre envuelta en el lenguaje universal de la risa.

Con su característico estilo de clown, Gallardo provocó risas espontáneas, juegos interactivos y miradas emocionadas tanto en niños como en adultos.

Durante la función, pequeños y mayores participaron por igual, dejando que la magia del clown les recordará la importancia de reconectar con la alegría cotidiana.

Al finalizar, los aplausos y las sonrisas que permanecieron en el público confirmaron que Clownclusiones logró, una vez más, entregar una experiencia tan divertida como conmovedora.

  • $!Inés y Héctor Lizárraga.
    Inés y Héctor Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Izmir Gallardo hizo reír a los presentes.
    Izmir Gallardo hizo reír a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Julia Rocha, Teresa Díaz y Silvia Díaz.
    Julia Rocha, Teresa Díaz y Silvia Díaz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La familia Makita disfrutó del espectáculo.
    La familia Makita disfrutó del espectáculo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Abigaíl y Julieta Zambrano entre las pequeñas, Camila, Catalina, Emilia y Jazmín.
    Abigaíl y Julieta Zambrano entre las pequeñas, Camila, Catalina, Emilia y Jazmín. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rosie y Jack.
    Rosie y Jack. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lucero, Cielo y Linda Sánchez.
    Lucero, Cielo y Linda Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Máximo, Luz y Mateo.
    Máximo, Luz y Mateo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El público interactuó junto al artista durante la presentación.
    El público interactuó junto al artista durante la presentación. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mazatlecos disfrutan del espectáculo de Clownclusiones en el Museo de Arte de Mazatlán.
    Mazatlecos disfrutan del espectáculo de Clownclusiones en el Museo de Arte de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
