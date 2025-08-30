Club de Leones celebra primera Junta del Gabinete Distrital en Mazatlán

En un ambiente de camaradería y compromiso social, este fin de semana se llevó a cabo en Mazatlán la primera Junta del Gabinete Distrital del Club de Leones.

El evento reunió a representantes de diversos clubes del distrito B-9, que comprende los estados de Sinaloa y Baja California Sur, con el propósito de fortalecer los lazos institucionales y planificar nuevas acciones en favor de las comunidades.

En el evento se rindió homenaje a Francisco Rodríguez y su esposa Maricela Camacho de Rodríguez.

Durante la jornada, se abordaron temas clave como programas de salud visual, campañas de apoyo alimentario, protección al medio ambiente y de las distintas actividades que se tendrán en las siguientes meses.

Además, se celebró la toma de protesta y entrega de nombramiento al equipo distrital para el ejercicio 2025-206 para el Gobernador Distrital, Arturo José Rizo López.

La junta también sirvió como espacio para la capacitación de nuevos dirigentes, el intercambio de experiencias exitosas entre clubes y la presentación de informes sobre los avances logrados en el último año leonístico.

Entre las actividades, los asistentes disfrutaron de talleres de capacitaciones y certificaciones, además de una cena rompe hielo y un desayuno en donde tuvieron la oportunidad de entrelazar lazos de hermandad y compañerismo.