Reunión camaral

Club de Leones celebra primera Junta del Gabinete Distrital en Mazatlán

La ciudad de Mazatlán fue sede de la reunión, donde líderes ‘leones’ de distintas regiones se reunieron para definir nuevas estrategias de impacto social, fortalecer la red de voluntariado y promover el bienestar de las comunidades más vulnerables.
Marisela González |
30/08/2025 14:51
En un ambiente de camaradería y compromiso social, este fin de semana se llevó a cabo en Mazatlán la primera Junta del Gabinete Distrital del Club de Leones.

El evento reunió a representantes de diversos clubes del distrito B-9, que comprende los estados de Sinaloa y Baja California Sur, con el propósito de fortalecer los lazos institucionales y planificar nuevas acciones en favor de las comunidades.

En el evento se rindió homenaje a Francisco Rodríguez y su esposa Maricela Camacho de Rodríguez.

Durante la jornada, se abordaron temas clave como programas de salud visual, campañas de apoyo alimentario, protección al medio ambiente y de las distintas actividades que se tendrán en las siguientes meses.

Además, se celebró la toma de protesta y entrega de nombramiento al equipo distrital para el ejercicio 2025-206 para el Gobernador Distrital, Arturo José Rizo López.

La junta también sirvió como espacio para la capacitación de nuevos dirigentes, el intercambio de experiencias exitosas entre clubes y la presentación de informes sobre los avances logrados en el último año leonístico.

Entre las actividades, los asistentes disfrutaron de talleres de capacitaciones y certificaciones, además de una cena rompe hielo y un desayuno en donde tuvieron la oportunidad de entrelazar lazos de hermandad y compañerismo.

  • $!Francisco Rodríguez y Marcela Camacho de Rodríguez, fueron los homenajeados en esta junta.
    Francisco Rodríguez y Marcela Camacho de Rodríguez, fueron los homenajeados en esta junta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El Padre Amador Campos junto a Gilberto Jiménez Morales, Irma Santillán de Jiménez y Samara Cuadras.
    El Padre Amador Campos junto a Gilberto Jiménez Morales, Irma Santillán de Jiménez y Samara Cuadras. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María de los Ángeles Zavala, Diego Apodaca, María Adela López, Adry Lastra, Marlén Valdez y Blanca Equino.
    María de los Ángeles Zavala, Diego Apodaca, María Adela López, Adry Lastra, Marlén Valdez y Blanca Equino. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lilia Topete de Rizo, Jesús Camacho, Jesús Flores y Fausto Mendívil.
    Lilia Topete de Rizo, Jesús Camacho, Jesús Flores y Fausto Mendívil. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francisco Rodríguez agradeció la distinción.
    Francisco Rodríguez agradeció la distinción. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Francisco Estrada, del Club de Leones de Mazatlán, también expresó unas palabras a los presentes.
    José Francisco Estrada, del Club de Leones de Mazatlán, también expresó unas palabras a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Luis Vázquez y María Cristina Sánchez.
    José Luis Vázquez y María Cristina Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Camacho, Álvaro Montaño, Antonio Mora y Guillermo Araya.
    José Camacho, Álvaro Montaño, Antonio Mora y Guillermo Araya. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rafaela Angulo, Fabiola Barrón, Arturo Noriega y Arturo Martínez.
    Rafaela Angulo, Fabiola Barrón, Arturo Noriega y Arturo Martínez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Arturo Noriega expresa unas palabras a los asistentes al desayuno de convivencia.
    Arturo Noriega expresa unas palabras a los asistentes al desayuno de convivencia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Club de Leones
