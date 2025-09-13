Club Rotario Mazatlán celebra el mes patrio con cena mexicana

Integrantes del Club Rotario Mazatlán protagonizaron una emotiva cena mexicana en la que se destacó el fervor patriótico, la convivencia y el reconocimiento al compromiso social de sus miembros.

El evento, encabezado por el presidente del club, Alfredo Ruelas, reunió a socios y amigos de la organización, quienes acudieron vestidos con atuendos típicos mexicanos, en un ambiente de orgullo nacional y camaradería.

Durante la velada, se entregaron reconocimientos al Liderazgo de Servicio Profesional a David Esquivel y Sofía Trejo, distinguidos por su destacada labor en beneficio de la comunidad. El reconocimiento de Trejo lo recibió su hermana Irma Trejo.

Los asistentes disfrutaron de un buffet, que incluyó antojitos típicos de la gastronomía nacional, mariscos y postres, en un ambiente festivo que resaltó el espíritu de unidad y mexicanidad que caracteriza al Club Rotario Mazatlán.