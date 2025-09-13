Gente
Convivencia

Club Rotario Mazatlán celebra el mes patrio con cena mexicana

La agrupación rotaria organizó una velada mexicana para conmemorar septiembre, mes patrio, en la que entregaron reconocimientos al Liderazgo de Servicio Profesional a David Esquivel y Sofía Trejo.
Marisela González |
13/09/2025 13:30
Integrantes del Club Rotario Mazatlán protagonizaron una emotiva cena mexicana en la que se destacó el fervor patriótico, la convivencia y el reconocimiento al compromiso social de sus miembros.

El evento, encabezado por el presidente del club, Alfredo Ruelas, reunió a socios y amigos de la organización, quienes acudieron vestidos con atuendos típicos mexicanos, en un ambiente de orgullo nacional y camaradería.

Durante la velada, se entregaron reconocimientos al Liderazgo de Servicio Profesional a David Esquivel y Sofía Trejo, distinguidos por su destacada labor en beneficio de la comunidad. El reconocimiento de Trejo lo recibió su hermana Irma Trejo.

Los asistentes disfrutaron de un buffet, que incluyó antojitos típicos de la gastronomía nacional, mariscos y postres, en un ambiente festivo que resaltó el espíritu de unidad y mexicanidad que caracteriza al Club Rotario Mazatlán.

  • $!Lorena Tirado de Ruelas y Alfredo Ruelas.
    Lorena Tirado de Ruelas y Alfredo Ruelas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!David Esquivel y Adreisa Páez.
    David Esquivel y Adreisa Páez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Irma Trejo recibió el reconocimiento de su hermana Sofía.
    Irma Trejo recibió el reconocimiento de su hermana Sofía. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!David Ezquivel al momento de recibie el reconocimiento.
    David Ezquivel al momento de recibie el reconocimiento. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Joaquín Arce, Noemi Ruth Sánchez, Diana Rice y Juan Pablo López.
    Joaquín Arce, Noemi Ruth Sánchez, Diana Rice y Juan Pablo López. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!José Manuel Jiménez Morales y Sylvia Papatyn.
    José Manuel Jiménez Morales y Sylvia Papatyn. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Armando Ríos y Dulce Castillo con sus hijas, Ana Victoria, Mariana y Katharina.
    Armando Ríos y Dulce Castillo con sus hijas, Ana Victoria, Mariana y Katharina. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Aldo Campos y Rita Peraza con sus hijos Aldo José Campos, Eva y María Cristina Campos.
    Aldo Campos y Rita Peraza con sus hijos Aldo José Campos, Eva y María Cristina Campos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Christopher Jordan, Arthur Matagne, María José Míñón Flores, Katharina Andreassen, Laura Amor Flores Gutiérrez, Eva Dubus, Cristina Campos Peraza, Ludwig Timmer y Chang Kuan Wan “Bruce”.
    Christopher Jordan, Arthur Matagne, María José Míñón Flores, Katharina Andreassen, Laura Amor Flores Gutiérrez, Eva Dubus, Cristina Campos Peraza, Ludwig Timmer y Chang Kuan Wan “Bruce”. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!José Manuel Magallón, Irma de Magallón y Nancy de Larsen.
    José Manuel Magallón, Irma de Magallón y Nancy de Larsen. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Kenia Rojas de Tirado y Óscar Tirado Tirado.
    Kenia Rojas de Tirado y Óscar Tirado Tirado. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Felipe Aldrete y Lupita Mora.
    Felipe Aldrete y Lupita Mora. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Jeff Lair, Lilia Orrante y Sylvia Papatyn.
    Jeff Lair, Lilia Orrante y Sylvia Papatyn. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Begoña Saucedo y Felipe Aldrete.
    Begoña Saucedo y Felipe Aldrete. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Norma Annette Pérez y Ubaldo Eduardo Pérez Toledo.
    Norma Annette Pérez y Ubaldo Eduardo Pérez Toledo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lupita Cárdenas y Silvia Jiménez.
    Lupita Cárdenas y Silvia Jiménez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Irma Trejo y Lorena Durán.
    Irma Trejo y Lorena Durán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
