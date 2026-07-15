Club Rotario Mazatlán renueva su mesa directiva rumbo a su centenario

En un ambiente de compañerismo y compromiso con el servicio, el Club Rotario Mazatlán celebró la ceremonia de renovación de su Junta Directiva para el periodo 2026-2027, reuniendo a socios, invitados especiales y representantes de la comunidad.

Aunque el nuevo presidente, Tsutomu Yoshii Yatabe, no pudo asistir por motivos personales, la ceremonia se llevó a cabo con la participación de los integrantes del organismo, quienes refrendaron su compromiso de continuar impulsando los programas sociales que distinguen al club.

De manera interina, el vicepresidente Mario González asumirá las actividades institucionales hasta el regreso del dirigente.

Durante la velada también se reconoció el trabajo realizado por la directiva saliente, encabezada por Alfredo Ruelas Solís, quien agradeció el respaldo de los socios y destacó que continuará colaborando en los proyectos de la institución.

Con este cambio de estafeta, el Club Rotario Mazatlán inicia una nueva etapa enfocada en la organización de la edición número 31 de la Verbena Rotaria y en los preparativos para la celebración de su centenario en 2027, un acontecimiento que reunirá a rotarios de distintas partes de México y del extranjero.

Nueva reina

En el evento se realizó el cambio de Reina del Club Rotario Mazatlán, en el que María José II entregó la corona a Andrea I, quien fue presentada oficialmente ante los asistentes y posó junto a los socios para la fotografía conmemorativa, marcando así el inicio rumbo los 100 años de la institución.