Gente
|
Toma de protesta

Club Rotario Mazatlán renueva su mesa directiva rumbo a su centenario

Socios e invitados asistieron a la ceremonia de cambio de dirigencia para el periodo 2026-2027, en una velada que también marcó el inicio de los preparativos para celebrar los 100 años de la institución.
Marisela González |
15/07/2026 13:03
15/07/2026 13:03

En un ambiente de compañerismo y compromiso con el servicio, el Club Rotario Mazatlán celebró la ceremonia de renovación de su Junta Directiva para el periodo 2026-2027, reuniendo a socios, invitados especiales y representantes de la comunidad.

Aunque el nuevo presidente, Tsutomu Yoshii Yatabe, no pudo asistir por motivos personales, la ceremonia se llevó a cabo con la participación de los integrantes del organismo, quienes refrendaron su compromiso de continuar impulsando los programas sociales que distinguen al club.

De manera interina, el vicepresidente Mario González asumirá las actividades institucionales hasta el regreso del dirigente.

Durante la velada también se reconoció el trabajo realizado por la directiva saliente, encabezada por Alfredo Ruelas Solís, quien agradeció el respaldo de los socios y destacó que continuará colaborando en los proyectos de la institución.

Con este cambio de estafeta, el Club Rotario Mazatlán inicia una nueva etapa enfocada en la organización de la edición número 31 de la Verbena Rotaria y en los preparativos para la celebración de su centenario en 2027, un acontecimiento que reunirá a rotarios de distintas partes de México y del extranjero.

Nueva reina

En el evento se realizó el cambio de Reina del Club Rotario Mazatlán, en el que María José II entregó la corona a Andrea I, quien fue presentada oficialmente ante los asistentes y posó junto a los socios para la fotografía conmemorativa, marcando así el inicio rumbo los 100 años de la institución.

  • $!Arturo Angulo, Andrea Osuna, María del Carmen Pastrana de Escobar y José María Escobar.
    Arturo Angulo, Andrea Osuna, María del Carmen Pastrana de Escobar y José María Escobar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Daniel Matías Granados, Felipe Aldrete, Agustín Frías, José María Escobar y Castulo Osuna.
    Daniel Matías Granados, Felipe Aldrete, Agustín Frías, José María Escobar y Castulo Osuna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María José Miñón y Andrea González. Sentadas, Elizabeth Estolano, Dulce RochÍn, y Rosalba Tiznado.
    María José Miñón y Andrea González. Sentadas, Elizabeth Estolano, Dulce RochÍn, y Rosalba Tiznado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José Manuel Magallón y Rodolfo Madero.
    José Manuel Magallón y Rodolfo Madero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!José Manuel Jiménez, Manuel Rivas, José Humbert, Mario Gilberto González, María Osuna Amparo, Judith Osuna, Raquel Piña, Carolina Quzada.
    José Manuel Jiménez, Manuel Rivas, José Humbert, Mario Gilberto González, María Osuna Amparo, Judith Osuna, Raquel Piña, Carolina Quzada. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Integrantes del Rotarios Mazatlán pasan una mañana muy agradable.
    Integrantes del Rotarios Mazatlán pasan una mañana muy agradable. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rodolfo Madero recibe reconocimiento de parte de alfredo Ruelas
    Rodolfo Madero recibe reconocimiento de parte de alfredo Ruelas ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lorena Tirado de Ruelas recibe un reconomiento, aquí junto a su esposo Alfredo Ruelas.
    Lorena Tirado de Ruelas recibe un reconomiento, aquí junto a su esposo Alfredo Ruelas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mario Gilberto González recibe doble reconocimiento.
    Mario Gilberto González recibe doble reconocimiento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Integrantes del Club Rotario Mazatlán participaron en la ceremonia de renovación de la Junta Directiva para el periodo 2026-2027.
    Integrantes del Club Rotario Mazatlán participaron en la ceremonia de renovación de la Junta Directiva para el periodo 2026-2027. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alfredo Ruelas recibe reconocimiento por su año de presidente
    Alfredo Ruelas recibe reconocimiento por su año de presidente ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Andrea González, nueva reina de Rotarios Mazatlán entre sus padres, Carolina Quezada y Mario Gilberto González, y la reina saliente María José Miñón.
    Andrea González, nueva reina de Rotarios Mazatlán entre sus padres, Carolina Quezada y Mario Gilberto González, y la reina saliente María José Miñón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La nueva mesa directiva inicia actividades con la mirada puesta en los festejos por el centenario del Club Rotario Mazatlán.
    La nueva mesa directiva inicia actividades con la mirada puesta en los festejos por el centenario del Club Rotario Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Dulce RochÍn, de D’portenis, recibió un reconocimiento.
    Dulce RochÍn, de D’portenis, recibió un reconocimiento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Rotarios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube