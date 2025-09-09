Colaboradores de Noroeste Mazatlán festejan 52 años de historia periodística

El ejercer un periodismo crítico, independiente y veraz, promoviendo los valores humanos, culturales y políticos, y ofreciendo a la comunidad información confiable, celebró Grupo Noroeste, quien este año cumplió 52 años de fundación.

Es por eso, que colaboradores de distintas áreas de Noroeste Mazatlán festejaron tan importante acontecimiento con una convivencia, donde los presentes disfrutaron de una barbacoa, bebidas y una rebana de pastel como postre.

Adrián López Ortiz y Elizabeth Peraza, director general y directora ejecutiva de Noroeste, respectivamente, fueron los anfitriones de la reunión que tuvo lugar en el área del comedor de esta casa editorial.