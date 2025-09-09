Gente
De aniversario

Colaboradores de Noroeste Mazatlán festejan 52 años de historia periodística

Integrantes de diversas áreas que conforman el rotativo celebran con pastel, barbacoa y bebidas más de cinco décadas de informar
Marisela González |
09/09/2025 16:33
El ejercer un periodismo crítico, independiente y veraz, promoviendo los valores humanos, culturales y políticos, y ofreciendo a la comunidad información confiable, celebró Grupo Noroeste, quien este año cumplió 52 años de fundación.

Es por eso, que colaboradores de distintas áreas de Noroeste Mazatlán festejaron tan importante acontecimiento con una convivencia, donde los presentes disfrutaron de una barbacoa, bebidas y una rebana de pastel como postre.

Adrián López Ortiz y Elizabeth Peraza, director general y directora ejecutiva de Noroeste, respectivamente, fueron los anfitriones de la reunión que tuvo lugar en el área del comedor de esta casa editorial.

  • $!Juvencio Villanueva, Rafael Moreno, Franko Yoshua Pineda, Óscar Méndez, Iván Zúñiga, Jesús Herrera, Marisela González, Leticia López y Adán Valdovines.
    Juvencio Villanueva, Rafael Moreno, Franko Yoshua Pineda, Óscar Méndez, Iván Zúñiga, Jesús Herrera, Marisela González, Leticia López y Adán Valdovines. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Estefania López, Manuel Serrano, Elizabeth Peraza, Gregori Sauceda, Carolina Zataráin, Omar Hernández, Ximena Chávez, Stefania Ponzo y Alina Zataráin..
    Estefania López, Manuel Serrano, Elizabeth Peraza, Gregori Sauceda, Carolina Zataráin, Omar Hernández, Ximena Chávez, Stefania Ponzo y Alina Zataráin.. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ximena Chávez, Stefany Ponzo y Alina Zataráin.
    Ximena Chávez, Stefany Ponzo y Alina Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los chicos del área de prensa durante la convivencia.
    Los chicos del área de prensa durante la convivencia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Estefania López y Manuel Serrano.
    Estefania López y Manuel Serrano. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gregori Sauceda y Carolina Zataráin.
    Gregori Sauceda y Carolina Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Adrián López Ortiz, Miguel Tirado, Francisco Trujillo, Adriana Marrujo, Conchita Hernández, Elizabeth Péraza y Elva Aguirre.
    Adrián López Ortiz, Miguel Tirado, Francisco Trujillo, Adriana Marrujo, Conchita Hernández, Elizabeth Péraza y Elva Aguirre. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gregorio Vargas Alegría y Carlos Zataráin.
    Gregorio Vargas Alegría y Carlos Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Leticia López, Jesús Herrera y Marisela González.
    Leticia López, Jesús Herrera y Marisela González. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Miguel Tirado y Francisco Trujillo.
    Miguel Tirado y Francisco Trujillo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
