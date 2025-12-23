Gente
Festejo decembrino

Colaboradores de Noroeste Mazatlán participan en convivencia decembrina

En un ambiente de compañerismo, el equipo de Noroeste Mazatlán compartió una agradable reunión previa a la Navidad, en la que disfrutaron de bebidas y una rebanada de pastel
Marisela González |
23/12/2025 12:04
Como parte de las celebraciones decembrinas, colaboradores de Noroeste Mazatlán participaron en una convivencia organizada para fortalecer los lazos de compañerismo y cerrar el año en un ambiente cordial.

Durante el encuentro, los asistentes pasaron un rato ameno, intercambiaron buenos deseos y compartieron bebidas, además de disfrutar de una rebanada de pastel, en vísperas de la celebración navideña.

La reunión permitió a los colaboradores convivir fuera de la rutina laboral y celebrar el espíritu de unidad que caracteriza al equipo.

  • $!Alexis García, Carlos Zataráin, Marisela González y Belisario Reyes.
    Alexis García, Carlos Zataráin, Marisela González y Belisario Reyes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Stefany Ponzo, Ximena Gutiérrez, Denisse Méndez, Estefany López, Manuel Serrano, Alina y Carolina Zataráin.
    Stefany Ponzo, Ximena Gutiérrez, Denisse Méndez, Estefany López, Manuel Serrano, Alina y Carolina Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Marisela González y Omar Salas.
    Marisela González y Omar Salas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Amanda Aragón, Elva Aguirre, Araceli Solano, Xóchitl Aguilar, Lupita Páez y Olga Solís.
    Amanda Aragón, Elva Aguirre, Araceli Solano, Xóchitl Aguilar, Lupita Páez y Olga Solís. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Víctor Sosa, Adán Valdovines Peraza, Gregory Sauceda y Alexis García.
    Víctor Sosa, Adán Valdovines Peraza, Gregory Sauceda y Alexis García. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Julio Moreno, Joaquín Ramírez, Andrés Cruz, Eduardo López, Jorge Chico Ceja y Andrés Hernández.
    Julio Moreno, Joaquín Ramírez, Andrés Cruz, Eduardo López, Jorge Chico Ceja y Andrés Hernández. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elva Aguirre, Amanda Aragón y Olga Solís repartieron el pastel.
    Elva Aguirre, Amanda Aragón y Olga Solís repartieron el pastel. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
