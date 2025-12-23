Colaboradores de Noroeste Mazatlán participan en convivencia decembrina

Como parte de las celebraciones decembrinas, colaboradores de Noroeste Mazatlán participaron en una convivencia organizada para fortalecer los lazos de compañerismo y cerrar el año en un ambiente cordial.

Durante el encuentro, los asistentes pasaron un rato ameno, intercambiaron buenos deseos y compartieron bebidas, además de disfrutar de una rebanada de pastel, en vísperas de la celebración navideña.

La reunión permitió a los colaboradores convivir fuera de la rutina laboral y celebrar el espíritu de unidad que caracteriza al equipo.