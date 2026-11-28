MAZATLÁN._ Desarrollado por DESANA Proyectos y comercializado por CASEGA Inmobiliaria, La Rioja Residencial Privado colocó su primera piedra para sumarse a la oferta de vivienda del puerto con una propuesta que integra seguridad, conectividad, espacios funcionales y alternativas de financiamiento como INFONAVIT, FOVISSSTE, entre otros esquemas de crédito.

El desarrollo contará con 153 unidades distribuidas en tres etapas. Esta primera fase tendrá 51 departamentos, cada uno con dos recámaras, dos baños completos, sala, comedor y cocina, además de espacios y amenidades pensados para la convivencia, la seguridad y el bienestar de las familias.

La colocación de esta primera piedra simboliza el comienzo de una nueva etapa para un proyecto con una inversión cercana a los 250 millones de pesos y una generación de más de 100 empleos directos. Asimismo, La Rioja cuenta con el distintivo de inversión segura, lo que representa un elemento adicional de certidumbre para las personas que quieren adquirir una vivienda y formar su patrimonio

En el evento estuvieron presente clientes, colaboradores y autoridades, entre los que destacan Alí René Zamudio Garza, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, en representación de la presidenta municipal de Mazatlán; Luciano Carrasco, presidente de AMPI; Óscar Tirado, en representación de la presidencia de AMPI; Carlos Rivera, presidente de ADIM y en su representación el licenciado Julio Oropeza; José Carlos Palacios, presidente del Consejo de Ordenamiento y Regulación Inmobiliaria; Dr. Julio César Osuna, director de Desarrollo Urbano Sustentable; y Arquitecto Jorge Herrera, del Despacho JH Arquitectos.

Gaddiel Hernández, representante de la dirección de Casega Inmobiliaria, mencionó la existencia de una gran brecha entre lo que Mazatlán produce y lo que las familias pueden adquirir. De esa brecha nace La Rioja Residencial Privado, en un esfuerzo por contribuir al crecimiento de la ciudad y generar oportunidades para las familias que buscan construir un patrimonio.

“Hoy no venimos únicamente a colocar la primera piedra de un desarrollo inmobiliario. Hoy venimos a responder a una necesidad urgente de las familias mazatlecas, del derecho a construir un patrimonio real, accesible y seguro en su propia ciudad”, dijo Gaddiel Hernández.

La gerente del proyecto, Teresa Lizárraga, destacó la ubicación del desarrollo inmobiliario, que se localiza sobre la Avenida San Miguel en Pradera Dorada, una zona estratégica de crecimiento, a solo minutos del Estadio El Encanto y de importantes centros educativos como la Facultad de Medicina de la UAS, la Universidad Politécnica de Sinaloa y el Instituto Tecnológico de Mazatlán.

Por su parte, Tomás Amador, integrante del equipo de Casega Inmobiliaria, detalló las amenidades con las que contará el proyecto.

“Uno de los principales diferenciadores en este proyecto es que es completamente un residencial privado. Contamos con barda perimetral, caseta de vigilancia y acceso controlado las 24 horas. (...) La Rioja va a tener dos albercas, área de juegos infantiles, áreas de asadores. Va a tener también este gimnasio al aire libre, áreas verdes y, sobre todo, como les comento, la gran ventaja es que tenemos seguridad 24/7”, dijo Amador.

Durante el evento de colocación de la primera piedra, los invitados, inversionistas, autoridades y clientes disfrutaron de un cóctel, aperitivos y un agradable ambiente de convivencia.