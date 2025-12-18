Comienza GANAC la celebración de sus 30 años de brindar esperanza de vida

Grupo Amigos de Niños Afectados de Cáncer (GANAC IAP), inició la conmemoración de sus 30 años de trayectoria, con un evento que reunió al patronato, representantes del sector empresarial sinaloense, patrocinadores, medios de comunicación y familias beneficiadas. A través de testimonios, GANAC resaltó la importancia de la ciudadanía con la fundación, puesto que son administradores de la generosidad Sinaloense, para que la falta de recursos no sea un obstáculo para acceder a un tratamiento oportuno.

Asminda Zazueta, directora operativa de GANAC.

“Nos reunimos en esta significativa ocasión para dar inicio a la conmemoración de los 30 años de trayectoria de GANAC, una institución dedicada a una misión fundamental, brindar esperanza y apoyo integral a niños y jóvenes con cáncer. Este principio ha guiado cada una de nuestras acciones, cumpliendo con la misión de brindar esperanza a niños y jóvenes con cáncer”, señaló Asminda Zazueta, directora operativa de la institución. Agregó que, al iniciar esta celebración de tres décadas, se reafirma el compromiso que los une a todos ahí presentes, y así garantizar un apoyo integral, esperanza y dignidad a cada niño y joven que enfrenta esta enfermedad en el estado de Sinaloa.

Las pequeñas Britana y Emily Rosse comparten su testimonio.

En el evento se resaltó que la misión de GANAC no es una estadística, es el rostro de cada niño y de cada padre que, a pesar de las dificultades, elige la esperanza. El evento se desarrolló con entrevistas, contando para ello con la participación de Ian Lander, un ejemplo viviente de coraje y optimismo, Mariangel, quien representa la fuerza, el amor incondicional y la resiliencia de las madres y padres que luchan junto a sus hijos, así como las niñas Britana y Emily Rosse, quienes a su corta edad, enseñan el verdadero significado de resiliencia, fortaleza y esperanza.

Ian Lander, un ejemplo viviente de coraje y optimismo.