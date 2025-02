Comparte Alba Bojórquez las herramientas para un buen emprendimiento

Cómo no romperte el corazón al emprender 14 consejos infalibles, fue el título de la charla que compartió Alba Bojórquez, durante su participación en el Programa Líderes 2025, organizado por La Casa del Maquío, a la que se dieron cita jóvenes que buscan emprender su propio negocio.

”Esta es una plática especialmente preparada para los jóvenes emprendedores, dirigida para dar consejos que a mí me hubieran gustado me dieran antes de emprender, algo que es de valientes, existiendo muchos que se quedan sin hacer las cosas por miedos, o por errores u obstáculos que se llegan a cometer, por ello aquí vamos a aportar otra perspectiva de cómo se pueden hacer las cosas y lograr no solo su emprendimiento, sino crear empresas que trasciendan”, señaló Bojórquez.

Durante su charla, compartió que algunas de las barreras a las que se enfrentan los emprendedores, tienen que ver con la falta de tener claro lo que les apasiona, y el propósito, este segundo algo difícil de encontrar, no lograr esa conexión con uno mismo, debido a las exigencias que hay afuera y que pueden causar frustración al no poder cumplir expectativas de otras personas.

”Una barrera es la falta de claridad, saber que es lo que nos hace sentir plenos, y saber que es lo que podemos aportar para tener una mejor comunidad. También lo son los miedos a no tener buenos resultados al principio, pero de eso se trata, de ir fortaleciendo tus habilidades”, señaló.

Herramientas como iniciar con el ¿Por qué?, preguntarse para qué está haciendo lo que está emprendiendo, donde más allá de buscar vender un producto o servicio, saber qué es lo que como emprendedor estas ofreciendo para cambiar y mejorar la vida de las personas que están alrededor de esa empresa.

Quien es diseñadora y empresaria especializada en branding y estrategias de comunicación y directora de la empresa Autten, subrayó que esta es una herramienta bastante útil para encontrar tu propósito, logrando con ello una organización que logre conectar a las personas, y así trascender.

Entre ejercicios prácticos, los participantes pudieron conocer cuales serían los pasos a seguir para tener un buen emprendimiento, dejando atrás toda clase de barreras, miedos, en el deseo de trascender.