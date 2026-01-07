Comparte Casa Ley su tradicional Rosca de Reyes

Como cada año Casa Ley compartió con sus clientes su tradicional Rosca de Reyes, permitiendo a muchas familias disfrutar de esta grata experiencia, que una vez más se realizó en las instalaciones de Plaza Fiesta, cumpliéndose ya 25 años de este evento.

Gabriela Lizette Arredondo, coordinadora de promociones y eventos de Casa Ley, compartió que este año, la rosca de reyes que se preparó fue de más de 48 metros de largo, esperando recibir a más mil 500 personas.

”La rosca con 10 monitos, los cuales a la persona que lo saque, se le entrega un obsequio. Además, este evento se realiza simultáneamente en 14 ciudades, Hermosillo, Mexicali, Tijuana, Lagos de Moreno, Mazatlán, Tepic, La Paz, Gómez Palacio, Los Mochis, Nogales, Obregón, San José del Cabo y Gaymas”, detalló Arredondo.

Durante el evento, los asistentes también disfrutaron del buen ambiente por las botargas, elfos, y duendes, además de la presencia de los tres Reyes Magos.

Actualmente Casa Ley cuenta 315 sucursales en el país, de las cuales 122 están en Sinaloa, y 50 de ellas están en Culiacán.