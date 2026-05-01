Comparte Efraín Romo Santos la historia de la oftalmología en Sinaloa

Un recorrido por más de 50 años de historia de la oftalmología en Sinaloa compartió el doctor Efraín Romo Santos, en su nuevo libro titulado La Oftalmología en Sinaloa: Apuntes para su historia.

Una obra que recopila antecedentes, acontecimientos, fechas determinadas en el desarrollo de la oftalmología, compartiendo en esta historia el esfuerzo extraordinario que pioneros de la medicina en México realizaron para desarrollarla, preservando a través de este libro, la memoria, los rostros y experiencias y cómo ha sido la evolución de la misma.

En esta nueva obra, el objetivo del doctor Romo, no es solo narrar una cronología de hechos, sino plasmar la relevancia de las primeras cirugías que se realizaban en condiciones rudimentarias, la incorporación de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento, así como la reunión de esfuerzos por construir en diferentes etapas, las asociaciones médicas de la especialidad y así construir las bases del desarrollo de nuevos especialistas con reconocimiento universitario.

"Desde que empecé en la medicina en los años 60, soñaba con todo esto, hacer una fundación como lo es Buena Vista Sinaloa, y afortunadamente todo se vino realizando a cabo, y todos esos sueños se han plasmado en este libro, en el que celebramos tener una institución muy fuerte que beneficia no menos de 250 personas diariamente, dando consultas, cirugías, en la que participan más de 25 médicos, dejando todo esto como un legado vigente”, dijo.

A través de sus páginas, detalló, se viene narrando la vida académica y docente de los oftalmólogos en Sinaloa. Dividido en dos capítulos, el primero abarca un recorrido por la oftalmología en Sinaloa, durante la segunda mitad del Siglo 20 y primer cuarto del siglo 21.

Mientras que el segundo capítulo, aborda temas como los antecedentes de la enseñanza científica en México, primeros médicos no oftalmólogos en Culiacán, maestros actuales de la Facultad de Medicina, actividad académica en los últimos años en Sinaloa, y muchos temas más.

“Actualmente la Facultad de Medicina cuenta con más de 16 mil médicos graduados, más de 3 mil especialistas en oftalmología, 400 hechos en Culiacán, esto y más cuenta este libro, el cual escribí en un año y medio, contando una historia que inició en 1976 hasta hoy en día”, dijo.

Durante la presentación del libro, se contó con la presencia del escritor Ronaldo González Valdez, el médico Everardo Barojas, Efraín Romo García y Maritza López.