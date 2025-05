Comparte Gnozin Navarro las técnicas para lograr una venta elegante

Con una experiencia de más de 20 años trabajando la sicología empresarial, Gnozin Navarro impartió la charla Venta Elegante: Cerrar sin suplicar, liderar sin rogar, evento organizado por el Club Exa Tec, del Tecnológico de Monterrey, reuniendo a algunos empresarios de la ciudad.

”Sabemos que el proceso de la venta tradicional tiene que ver con convencer, con técnica, con mostrar beneficios, hacerle saber al cliente cómo le vas a solucionar sus necesidades, pero esto a través de técnicas de persuasión, como si al cliente le gustara que le vendieran, cuando en realidad lo que a él le gusta es comprar”, señaló.

El coach empresarial, agregó que la venta elegante en vez de buscar convencer al otro, se preocupa mejor por filtrar, es decir, que conviene más buscar el no rápido, y deshacerte del cliente que no es, y atender al que sí lo es, volviéndose este el cliente esencial.

“Mientras más rápido filtres será mucho mejor, entonces es más importante eliminar a todo aquel que no es. Hay que destacar que todas las empresas tienen un nicho de mercado floreciente, y se conoce como la regla 7-70, es decir, que hay un 7 por ciento de la población, que arroja el 70 por ciento de la rentabilidad, y la venta elegante persigue a ese 7 por ciento, pero no para convencerlo, sino para atraerlo”, detalló.

Navarro resaltó que la venta elegante enseña a cómo ser atractivo para un nicho de mercado específico, dejando atrás aquella tentación de querer atender e medio mundo, a darle al cliente lo que pide, enfocándose mejor en vender desde tú autoridad, y control.

“La ventaja de la venta elegante es que te coloca al principio de economía, es decir, la alta eficiencia, eliminando la fricción del intercambio comercial, lo que resume en un si quieres aquí estamos, si no, no me estorbes, porque atrás hay un mercado que sí me necesita”, subrayó es expositor a los presentes, dejándoles más claro la efectividad de esta herramienta.