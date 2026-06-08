Comparte José Ángel Pescador reflexiones sobre educación

La presentación del libro Pensamiento educativo, de José Ángel Pescador Osuna, reunió en Casa Haas a académicos, docentes, estudiantes y promotores culturales, quienes participaron en una enriquecedora jornada de reflexión en torno a los retos, avances y perspectivas de la educación en México.

El encuentro permitió a los asistentes acercarse a una obra que compila décadas de experiencia, investigación y análisis del ex Secretario de Educación Pública y miembro emérito de El Colegio de Sinaloa.

Él aborda temas como la evaluación educativa, la formación docente, el financiamiento del sector y los rezagos que aún enfrenta el sistema nacional.

Acompañaron al autor en los comentarios el escritor Élmer Mendoza; Olga María Enciso, directora del Centro Cultural Multiversidad; Édgar Estrada Eslava, profesor e investigador de la UAS y Fidel Ibarra López, investigador y catedrático universitario, quienes coincidieron en la relevancia de recuperar el pensamiento educativo para comprender los desafíos actuales de la enseñanza.

Entre saludos, comentarios y fotografías con el autor, la velada se convirtió en un espacio para reconocer la importancia de la educación como herramienta de transformación social y de construcción del futuro.