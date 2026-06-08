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Comparte José Ángel Pescador reflexiones sobre educación

Presentan en Casa Haas el libro ‘Pensamiento educativo’, de José Ángel Pescador Osuna, en un encuentro que reunió a académicos, escritores y público interesado en la educación.
Marisela González |
08/06/2026 15:29
08/06/2026 15:29

La presentación del libro Pensamiento educativo, de José Ángel Pescador Osuna, reunió en Casa Haas a académicos, docentes, estudiantes y promotores culturales, quienes participaron en una enriquecedora jornada de reflexión en torno a los retos, avances y perspectivas de la educación en México.

El encuentro permitió a los asistentes acercarse a una obra que compila décadas de experiencia, investigación y análisis del ex Secretario de Educación Pública y miembro emérito de El Colegio de Sinaloa.

Él aborda temas como la evaluación educativa, la formación docente, el financiamiento del sector y los rezagos que aún enfrenta el sistema nacional.

Acompañaron al autor en los comentarios el escritor Élmer Mendoza; Olga María Enciso, directora del Centro Cultural Multiversidad; Édgar Estrada Eslava, profesor e investigador de la UAS y Fidel Ibarra López, investigador y catedrático universitario, quienes coincidieron en la relevancia de recuperar el pensamiento educativo para comprender los desafíos actuales de la enseñanza.

Entre saludos, comentarios y fotografías con el autor, la velada se convirtió en un espacio para reconocer la importancia de la educación como herramienta de transformación social y de construcción del futuro.

  • $!José Ángel Pescador Osuna presentó su libro Pensamiento educativo ante académicos, docentes y público interesado en la educación.
    José Ángel Pescador Osuna presentó su libro Pensamiento educativo ante académicos, docentes y público interesado en la educación. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Olga María Enciso y Élmer Mendoza junto a Efigenia Hernández de Pescador.
    Olga María Enciso y Élmer Mendoza junto a Efigenia Hernández de Pescador. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Académicos, estudiantes y promotores culturales se dieron cita en Casa Haas para acompañar al autor sinaloense.
    Académicos, estudiantes y promotores culturales se dieron cita en Casa Haas para acompañar al autor sinaloense. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El Alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental junto a Consuelo Lizárraga.
    El Alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental junto a Consuelo Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Axax Aguilar, José Ángel Pescador y Armando Salas.
    Axax Aguilar, José Ángel Pescador y Armando Salas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Giova Camacho, Omar Lizárraga, Armando Salas, Arturo Santamaría, Ismael Alvarado y Sergio Morán.
    Giova Camacho, Omar Lizárraga, Armando Salas, Arturo Santamaría, Ismael Alvarado y Sergio Morán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Marisa Olivera, Melly Peraza y Pedro Rodríguez.
    Marisa Olivera, Melly Peraza y Pedro Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ana María Álvarez, María Magdalena González Álvarez,Guadalupe Delgado y Georgina Rodríguez.
    Ana María Álvarez, María Magdalena González Álvarez,Guadalupe Delgado y Georgina Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Clemen López Padilla y Fernando Rivas.
    Clemen López Padilla y Fernando Rivas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Marsella Quintero e Ismael Alvarado.
    Marsella Quintero e Ismael Alvarado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Guillermo Hernández Llamas, Rocío Velázquez y Estela Arroyo.
    Guillermo Hernández Llamas, Rocío Velázquez y Estela Arroyo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Germán Lizárraga, José Quiroz y Carlos Puente.
    Germán Lizárraga, José Quiroz y Carlos Puente. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Joaquín López y Olga María Enciso.
    Joaquín López y Olga María Enciso. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Omar Lizarraga
    Omar Lizarraga ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Casa Haas
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