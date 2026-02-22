Comparte los logros y retos del campo en su primer Informe de Labores

Ante un importante grupo de agricultores y productores del campo, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán A.C., Roberto Bazúa Campaña, rindió su primer informe de labores.

En su mensaje, Bazúa Campaña resaltó que el sector agrícola sinaloense tiene la voluntad de avanzar pese a enfrentar un periodo complejo, y al mismo tiempo exige que éste sea tratado como el pilar que es para Sinaloa y México.

Reconoció que también enfrentan retos como falta de financiamiento oportuno, incertidumbre en apoyos y ausencia de compradores. “Los productores necesitamos que los apoyos lleguen a tiempo, que las reglas sean claras, que se garanticen certidumbre para sembrar, para producir y para sostener la economía rural”, dijo.

Reiteró el compromiso del organismo de defender al productor, gestionar mejores condiciones de mercado y fortalecer la unidad del sector.

“No estamos ajenos a las dificultades. Las vivimos con ustedes, las sentimos con ustedes y las experimentamos con ustedes”, Subrayó el presidente.

Agregó que Sinaloa es un Estado bendecido por su tierra, por su capacidad productiva y su vocación agrícola, pero sobre todo por su gente, por mujeres y hombres que saben lo que significa trabajar desde antes del amanecer, enfrentar riesgos, levantarse después de cada y volver a enfrentarlo.

Pese a las dificultades, el organismo reportó la comercialización total de 82 mil 805 toneladas de maíz, lo que generó una derrama económica de 476 millones de pesos para productores. Además, se acopiaron 3 mil 272 toneladas de maíz amarillo, con ingresos adicionales por 19.3 millones de pesos.