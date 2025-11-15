Comparte Óscar García, reflexiones para acompañar el alma

El escritor Óscar García Osuna presentó en el Tecnológico de Monterrey con su libro ¿Te hace sentido? Reflexiones para acompañar el alma en tiempos inciertos, como parte de la Feria Internacional de Libro Culiacán 2025.

Con en este libro, el autor obliga al lector a realizar una breve pausa en su vida, invitándolo a dejar de correr de prisa, para dejarse enganchar a una obra profundamente humana, la cual no da respuestas tajantes, pero sí abre preguntas poderosas que llevan a una transformación.

A través de una compilación de más de 90 historias divididos en nueve capítulos, García Osuna, comparte algo más que reflexiones inspiradoras, su experiencia de vida dedicada al acompañamiento, a la educación emocional y el liderazgo con sentido, donde el autor llama a mirar hacia adentro, a escucharse, pero sobre todo a reconocerse de nuevo.

“Este es un libro que nació en Noroeste en un congreso de valores, tras llegar de un máster en psicología positiva aplicada con especialidad en inteligencia emocional, en Europa, llevándome a escribir, a pesar de que yo no soy escritor, soy científico, dando como resultado una obra con propósito, que nos invita a reconocernos, partiendo de un fin divulgativo, para finalmente volverse algo terapéutico”, detalló.

A través de esas lecturas, los asistentes pudieron escuchar y reflexionar con capítulos como Cuando las palabras vienen del alma, o Los sentires y pesares, o aquel que se presenta Desde la vulnerabilidad, hasta llegar a temas cómo el Bienestar en las organizaciones positivas, abordándose incluso el tema de la muerte, el dolor de la separación, y cómo hacer frente a ella en el capítulo de La pandemia, en brindando a los invitados otras perspectivas desde la mística, la visión y el entendimiento de Óscar García.