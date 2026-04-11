Comparte Paúl Chávez con empresarios, estrategias para reinventar su negocio

Reinventa tu Negocio fue el título de la charla que compartió el coach empresarial Paúl Chávez a miembros de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia Culiacán, a quienes detalló estrategias que les permitan llevar sus negocios al siguiente nivel.

José Luis Jacobo, presidente de esta institución, detalló que la charla va enfocada a mejorar la situación de las empresas, frente al difícil panorama que actualmente vive el estado, esto a través de herramientas, estrategias que les permita mejorar sus ventas, su servicio, es decir, hacer todo aquello que saben tienen que realizar diariamente, pero de una manera mucho más efectiva.

La charla, explicó Paúl Chávez, resalta la necesidad de reinventarse como empresarios, mediante una estrategia competitiva, cerciorándose de aplicarla correctamente al interior de su empresa.

Escuchando las necesidades de los empresarios ahí reunidos, Chávez resaltó que lo primero que hay que cambiar es su mentalidad, escoger entre ser víctima o ser el protagonista que toma acción frente al panorama actual.

”Hoy en día nos percibimos como víctimas, señalando que todo está mal, que no se puede. Tenemos que cambiar ese chip, y empezar a tener más control de las cosas, porque de otra manera vamos a seguir perdiendo”, dijo.

Durante la charla, explicó a los asistentes la importancia de saber como están sus niveles de pensamiento, evitando caer en estados como el egocéntrico, aquel que solo está enfrascado en su metas, en sus cosas, llevándolo a una preocupación que sólo tensa, esto derivado de las cosas no salen como él lo desea, o que sus empleados no cumplen con lo que el jefe pide, y aunque la dirección parece saber lo que quiere, no está del todo consiente hacia que rumbo seguir.

“La mejor herramienta que quiero que se lleven, es la de mejorar su actitud, cambiar el enfoque, pensar en un nivel más alto, y estrategias concretas que les permita mejorar en todos los sentidos”, dijo.