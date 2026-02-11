Comparte Ricardo Orrantia su experiencia en la producción musical

Un recorrido por su trayectoria dentro de la música como cantautor, músico, y productor musical, fue la que compartió Ricardo Orrantia, a jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey, titulada Tu potencial mueve al mundo.

La charla se compartió a los alumnos que actualmente cursan la carrera en Tecnología y Producción Musical, una carrera que nació en 2019, y que hasta la fecha, se ha posicionado ya como una de las carreras insignias del Tecnológico de Monterrey.

Durante la charla con los alumnos, quien es uno de los productores reconocidos en Sinaloa, especialmente dentro del regional mexicano, compartió que después de más de 20 años de experiencia en este gremio, siempre hay algo nuevo que aprender, por ello, habló sobre cómo es el trabajo de un productor musical, cuales son los retos más comunes a los que se enfrenta, equipos, instrumentos, cómo realizar negocios exitosos, la importancia de registrar sus temas, regalías, plataformas digitales, y lo más reciente, el trabajar sí o no con la IA.

Respecto a este tema, Orrantia detalló que la tecnología siempre está evolucionando, y la llegada de la IA a la música era algo que pronto iba a llegar.

“La IA está tomando mucha fuerza dentro de la música, y a nosotros como productores, nos obliga a adaptarnos a esta evolución, a saber usarla, pero ojo, no depender de ella, no abusar en su uso, porque jamás una computadora va a igualar el sonido de una banda, úsala, pero dale ese toque sensible, humano, que la haga más real, más natural en su sonido”, señaló.

Durante la charla, los jóvenes externaron sus dudas y pidieron algunos consejos al productor musical, sobre cómo iniciar su estudio de grabación, y otros temas, buscando abrirse paso en la industria musical.