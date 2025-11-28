Comparte Rod Ugalde su experiencia en televisión, cine, y artes visuales

Un recorrido por su experiencia en la televisión, el cine, las artes visuales y la escritura, fue lo que compartió el cineasta Rod Ugalde, al público que se dio cita en el auditorio del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa.

Rod Ugalde De Haene es un director y artista multidisciplinario egresado de Comunicación Visual por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Su trabajo explora la relación entre mente, cuerpo y naturaleza, y abarca cine, televisión, artes visuales y escritura. Su ópera prima, La voz arcana del corazón, se estrenó en DocsMX 2023 y ganó como Mejor Documental en el FINCI 2024.

“Esta es una charla dirigida a los chavos de preparatoria, a quien les hablaré un poco de lo que ha sido mi trabajo desde que me gradué, porque soy un EXATEC, graduado en 2010, en la carrera de comunicación, compartiendo que, desde siempre yo quería hacer cine, por eso contaré cómo se fue dando mi ingreso a esta industria, que empezó en la televisión, hasta llegar a los trabajo que realicé con Disney, Netflix, y Amazon Prime”, señaló el cineasta.

En su trayectoria, Rod ha presentado cortometrajes como Ansiedad y Deseo (FICM 2021) y Camellos en la Arena (Shorts México y Fotogenia, 2020). Su pieza Para el recuerdo fue parte de la exposición Hilando rituales, Biyuu en el Museo Franz Mayer y ganó el concurso FILmamos del festival FIL Guadalajara 2023.

En sus producciones para televisión, ha dirigido para plataformas como Netflix (La venganza de las juanas), Amazon Prime (La Bandida) y Disney+ (Verne: La isla misteriosa), además, es fundador del sello editorial Espíritu, que debutó con la novelagráfica VA.

Desde 2023 practica Butoh, influencia presente en su cortometraje Sobre los finales, presentado en Fifth Wall Fest 2024 y seleccionado por el INBAL para Danzas pluriversales 2025.

Actualmente, Rod Ugalde imparte clases de dirección de actores y producción documental en el Tecnológico de Monterrey.