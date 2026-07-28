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Reunión

Comparten abogados una mañana de aprendizaje y reflexión

Abogados y estudiantes de Derecho participan en conferencia impartida por el magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa
Marisela González |
28/07/2026 15:00
28/07/2026 15:00

Como parte de la celebración del Día del Abogado, integrantes del Colegio de Abogados Genaro Estrada, así como licenciados en derecho y aspirantes a formar parte de la agrupación, participaron en la conferencia “Dinamismo de la Justicia Administrativa en México”.

El encuentro tuvo como ponente al Magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa, presidente de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien compartió con los asistentes un panorama sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia administrativa en el País.

El especialista destacó la importancia de fortalecer la independencia de los órganos encargados de impartir justicia administrativa, así como la necesidad de avanzar hacia procesos más ágiles que permitan brindar respuestas oportunas a los ciudadanos.

Ante un público conformado por profesionales del derecho y jóvenes interesados en la materia, Torres Ulloa abordó los cambios y retos que atraviesa esta rama jurídica, resaltando el papel de los abogados en la construcción de instituciones más eficientes y cercanas a la sociedad.

La conferencia formó parte de las actividades organizadas por el colegio para conmemorar a quienes ejercen la profesión jurídica y promover espacios de actualización y diálogo entre especialistas.

Los asistentes aprovecharon la jornada para intercambiar puntos de vista sobre el presente y futuro de la justicia administrativa en México.

Al finalizar la conferencia, los presentes compartieron una agradable mañana de aprendizaje y convivencia, en la que además de actualizar sus conocimientos, fortalecieron los lazos entre colegas y reafirmaron la importancia de continuar generando espacios de diálogo dentro del gremio jurídico.

  • $!El Magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa comparte sus conocimientos con profesionales y estudiantes de Derecho.
    El Magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa comparte sus conocimientos con profesionales y estudiantes de Derecho. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los asistentes escuchan atentos los temas abordados durante la conferencia sobre justicia administrativa que impartió El Magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa.
    Los asistentes escuchan atentos los temas abordados durante la conferencia sobre justicia administrativa que impartió El Magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martín Morales Acuña, presidentes del Colegio de Abogados Genaro Estrada, expresó unas palabras de bienvenida a los presentes.
    Martín Morales Acuña, presidentes del Colegio de Abogados Genaro Estrada, expresó unas palabras de bienvenida a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Federico Zataráin, Omar Verdugo, Otilio Cabello, Martín Morales Silva y Arturo Reyes Henderson.
    Federico Zataráin, Omar Verdugo, Otilio Cabello, Martín Morales Silva y Arturo Reyes Henderson. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mario Rosales, Marina Padilla y Ade Torres.
    Mario Rosales, Marina Padilla y Ade Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Adriana Morales junto a Jesús y Tomás Pardo.
    Adriana Morales junto a Jesús y Tomás Pardo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!César Rodríguez, Luis Lizárraga y Yolanda Corral.
    César Rodríguez, Luis Lizárraga y Yolanda Corral. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Beatriz Ríos, Alfredo Martínez y Guadalupe Ibarra.
    Beatriz Ríos, Alfredo Martínez y Guadalupe Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ariel Velarde, Ana Gabriela Pérez y Perla Orozco.
    Ariel Velarde, Ana Gabriela Pérez y Perla Orozco. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Antonio Pérez, Víctor Adrián García y Pedro Pérez.
    Antonio Pérez, Víctor Adrián García y Pedro Pérez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Raúl Torres, Omar Lizárraga, Enrique Herrera y Jesús Chollet.
    Raúl Torres, Omar Lizárraga, Enrique Herrera y Jesús Chollet. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Ramírez, Alma Tunaal y Gabriela Lizárraga.
    María Ramírez, Alma Tunaal y Gabriela Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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