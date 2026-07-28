Comparten abogados una mañana de aprendizaje y reflexión

Como parte de la celebración del Día del Abogado, integrantes del Colegio de Abogados Genaro Estrada, así como licenciados en derecho y aspirantes a formar parte de la agrupación, participaron en la conferencia “Dinamismo de la Justicia Administrativa en México”.

El encuentro tuvo como ponente al Magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa, presidente de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien compartió con los asistentes un panorama sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia administrativa en el País.

El especialista destacó la importancia de fortalecer la independencia de los órganos encargados de impartir justicia administrativa, así como la necesidad de avanzar hacia procesos más ágiles que permitan brindar respuestas oportunas a los ciudadanos.

Ante un público conformado por profesionales del derecho y jóvenes interesados en la materia, Torres Ulloa abordó los cambios y retos que atraviesa esta rama jurídica, resaltando el papel de los abogados en la construcción de instituciones más eficientes y cercanas a la sociedad.

La conferencia formó parte de las actividades organizadas por el colegio para conmemorar a quienes ejercen la profesión jurídica y promover espacios de actualización y diálogo entre especialistas.

Los asistentes aprovecharon la jornada para intercambiar puntos de vista sobre el presente y futuro de la justicia administrativa en México.

Al finalizar la conferencia, los presentes compartieron una agradable mañana de aprendizaje y convivencia, en la que además de actualizar sus conocimientos, fortalecieron los lazos entre colegas y reafirmaron la importancia de continuar generando espacios de diálogo dentro del gremio jurídico.