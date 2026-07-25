Comparten charlas desde la barra en ‘Tragos & Esencia’, en Humaya Restaurante

Una charla entre amigos del gremio restaurantero, fue la que organizó Humaya Restaurante, reuniendo a colaboradores, proveedores, mixólogos, productores, cocineros de distintos restaurantes de la ciudad, quienes participaron en el evento titulado Tragos & Esencias.

Norberto Rojas, coordinador y organizador de este evento, compartió este evento tuvo como objetivo enorgullecerse de lo que es y ofrece Sinaloa, a través de sus productos y su gente, un evento dividido en tres ejes.

El primero, dijo, es hacer comunidad, unirse todos como industria, restaurantes y bares, para hacer relaciones y colaboraciones entre todos, avanzado así como destino, realizando para ello conversaciones, charlas con colegas expertos en áreas de servicio, intercambiando ideas.

”El segundo eje, tiene que ver con enaltecer que Sinaloa es un estado rico en producción, en gente talentosa que se dedica a producir todos los días productos de gran valor en la cadena alimenticia, desde la sierra, valle y la costa, por ello en este evento también estamos realzando todo lo que nuestros productores de la región hacen, que nosotros usamos para ponerlos en nuestras mesas”, resaltó Rojas.

El último eje tiene que ver con la preparación, el intercambio de ideas, para ello se contó con tres expositores, la primera, una mazatleca Denisse Beyles, recientemente reconocida como la mejor bar tender del noroeste del país; está también Magui Carranza, de La Farmacia Rita Pérez, un restaurante de Guadalajara, así como Misael Bueno, de Sake Nami.

“En Tragos & Esencias estamos apoyando, aprendiendo, fomentando la participación entre el gremio, creando así como dije antes, una mayor comunidad”.

Al evento acudieron personal de restaurantes y bares como El Caprichito, Villa Unión, Panamá, Trucha, Grupo Arcos, así como productores de miel, chile, sake, entre otros.