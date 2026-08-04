Comparten contadores análisis sobre artículo ganador del Premio de Disertación Fiscal

Con la participación de profesionistas del área contable y fiscal, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Sinaloa llevó a cabo un desayuno técnico en el que se presentó el artículo ganador del Premio de Disertación Fiscal del IMCP 2026, encuentro que propició el intercambio de conocimientos y la actualización profesional entre los asistentes.

La sesión estuvo a cargo de los contadores públicos Humberto de Jesús Batres Barrios y Jesús Francisco Barrios Moreno, ambos asociados de la agrupación, quienes expusieron el tema “El ‘Puerto Seguro’ Probatorio en la Materialidad de las Operaciones: Adición al Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación como garantía de Seguridad Jurídica y Competitividad Económica”.

Durante la charla, los ponentes compartieron los principales planteamientos del trabajo que obtuvo el premio, reconocimiento nacional que distingue las aportaciones académicas y técnicas en materia tributaria.

El encuentro reunió a integrantes del gremio contable interesados en conocer las implicaciones de la propuesta, así como los beneficios que podría representar para fortalecer la certeza jurídica de los contribuyentes y promover un entorno de mayor competitividad económica.

Además de la conferencia, el desayuno permitió a los asistentes intercambiar experiencias y fortalecer los vínculos entre colegas, en un ambiente de aprendizaje y actualización constante.