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Reunión

Comparten contadores análisis sobre artículo ganador del Premio de Disertación Fiscal

El Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa reúne a profesionistas en un desayuno técnico para abordar la seguridad jurídica en materia fiscal.
Marisela González |
04/08/2026 12:29
04/08/2026 12:29

Con la participación de profesionistas del área contable y fiscal, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Sinaloa llevó a cabo un desayuno técnico en el que se presentó el artículo ganador del Premio de Disertación Fiscal del IMCP 2026, encuentro que propició el intercambio de conocimientos y la actualización profesional entre los asistentes.

La sesión estuvo a cargo de los contadores públicos Humberto de Jesús Batres Barrios y Jesús Francisco Barrios Moreno, ambos asociados de la agrupación, quienes expusieron el tema “El ‘Puerto Seguro’ Probatorio en la Materialidad de las Operaciones: Adición al Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación como garantía de Seguridad Jurídica y Competitividad Económica”.

Durante la charla, los ponentes compartieron los principales planteamientos del trabajo que obtuvo el premio, reconocimiento nacional que distingue las aportaciones académicas y técnicas en materia tributaria.

El encuentro reunió a integrantes del gremio contable interesados en conocer las implicaciones de la propuesta, así como los beneficios que podría representar para fortalecer la certeza jurídica de los contribuyentes y promover un entorno de mayor competitividad económica.

Además de la conferencia, el desayuno permitió a los asistentes intercambiar experiencias y fortalecer los vínculos entre colegas, en un ambiente de aprendizaje y actualización constante.

  • $!Miguel Ángel Álvarez Cañedo, presidente de la agrupación, entregó reconocimientos a los ganadores Humberto de Jesús Batres y Jesús Francisco Barrios.
    Miguel Ángel Álvarez Cañedo, presidente de la agrupación, entregó reconocimientos a los ganadores Humberto de Jesús Batres y Jesús Francisco Barrios. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Juan Carlos Osuna y Manuel Páez.
    Juan Carlos Osuna y Manuel Páez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gael García, Jaime Osuna y Moisés Reyes.
    Gael García, Jaime Osuna y Moisés Reyes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rodolfo Kelly, Alfredo Valdés y Hugo Gutiérrez.
    Rodolfo Kelly, Alfredo Valdés y Hugo Gutiérrez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Leticia Manríquez y Guadalupe Ontiveros.
    Leticia Manríquez y Guadalupe Ontiveros. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Sinaloa participaron en el desayuno técnico realizado para fortalecer la actualización profesional.
    Integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Sinaloa participaron en el desayuno técnico realizado para fortalecer la actualización profesional. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Abraham Valdés, Lupita Félix, Eduardo Carrillo y Fernanda Calderón.
    Abraham Valdés, Lupita Félix, Eduardo Carrillo y Fernanda Calderón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Humberto de Jesús Batres y Jesús Francisco Barrios.
    Humberto de Jesús Batres y Jesús Francisco Barrios. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jesús Francisco Barrios Moreno durnate la presentación del artículo ganador del Premio de Disertación Fiscal del IMCP 2026.
    Jesús Francisco Barrios Moreno durnate la presentación del artículo ganador del Premio de Disertación Fiscal del IMCP 2026. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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