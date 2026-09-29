Comparten periodistas su experiencia en el panel ‘De la Tinta al Pixel’

¡De la Tinta al Pixel!, fue el panel que se presentó en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, en el que Periodistas y ex colaboradores de Noroeste reflexionan sobre la inmediatez, las redes sociales, los videos cortos y el desafío de mantener el rigor informativo en el ecosistema digital.

La llegada de Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales modificaron los tiempos, las herramientas y hasta la forma de pensar de los periodistas.

Esa transformación fue discutida por Héctor Castro, José Alfredo Beltrán, Janneth Aldecoa y Gabriel Mercado, durante el panel organizado por Noroeste con motivo de su 53 aniversario.

Héctor Castro, quien ha trabajado durante 29 años en Noroeste y actualmente participa en la edición digital, ubicó hacia 2008 y 2009 una etapa importante en la incorporación sistemática de Internet al trabajo del medio.

“Como muchos medios que en esa época, el contenido de Noroeste en mi sitio era más como un repositorio de lo que se producía para el papel, esa era la lógica”, recordó.

Para Janneth Aldecoa, uno de los principales cambios fue aprender a trabajar con la inmediatez. “Tenía esta formación como reportera de ubicar para el día siguiente, de buscar la nota exclusiva, sobre todo, entonces fue bastante difícil para nosotros también esa transición”, explicó.

Gabriel Mercado señaló que el cambio tecnológico también modificó radicalmente el vínculo entre los medios y sus audiencias.

“Los medios de comunicación pues no se podían quedar atrás”, afirmó. El periodista explicó que inicialmente publicar una nota en Internet no garantizaba que las personas la encontraran. Las redes sociales comenzaron entonces a funcionar como un puente entre el contenido y las audiencias.

José Alfredo Beltrán planteó que la diferencia entre el periodismo y otros contenidos no debe reducirse a quién tiene un teléfono celular, sino al rigor con que se construye la información.

“Bienvenido sea el derecho a expresarse, el derecho que tiene cualquier persona ahora en relación a dispositivos móviles a expresar lo que siente, lo que cree, lo que está viendo”, dijo.