Comparten sus reflexiones los participantes en el club de pequeños lectores

El Club Pequeños Lectores de nuestra Biblioteca “Rosa María Peraza” se reúne los jueves, los participantes revisan el estante de libros infantiles para hacer su selección de ese día, leer en silencio y, al final, compartir sus propias reflexiones sobre la obra.

Buena selección de lectura

En la sesión de esta semana, seleccionaron Coraline, El Rey Gato de la Habana, Pokemón, líneas del tiempo, Ana de las tejas verdes y El jardín secreto.

Disfrutan de las historias en los libros

Generalmente el Club es un grupo pequeño y cada uno tiene su particular manera de concentrarse en la lectura, se van a su rincón favorito de la Sala Infantil y disfrutan del libro y sus historias.

Comparten su experiencia lectora

Las sesiones son de una hora, de 4 a 5 de la tarde. Luego de un tiempo leyendo en solitario, se acomodan en un círculo junto al promotor de la lectura Ildefonso Núñez y van haciendo un breve resumen del libro, qué les gustó, algo en especial llamó su atención.

Mejora su comprensión y habilidad para expresarse

El Club de lectura es una oportunidad para que los niños se acerquen a los libros, para mejorar su comprensión lectora, enriquece su vocabulario y sus habilidades para expresarse y socializar.

Volvemos el jueves 6 de agosto

El Club Pequeños Lectores volverá a reunirse el jueves 6 de agosto a las 4 pm, en la Biblioteca “Rosa María Peraza” al interior del Centro Cívico Constitución.