Gente
|
Tradición

Comparten tradición y sabor en la Rosca de Reyes de Casa Ley Plaza El Mar

Clientes de Casa Ley Plaza El Mar disfrutaron de un ameno convivio con motivo del Día de Reyes, donde la tradicional rosca, la convivencia familiar y el buen ambiente fueron los protagonistas de la celebración.
Marisela González |
13/01/2026 15:15
13/01/2026 15:15

En un ambiente de alegría y convivencia familiar, Casa Ley Plaza El Mar, en Mazatlán, celebró el Día de Reyes con sus clientes.

Desde temprana hora, visitantes del centro comercial se acercaron a la explanada principal, donde el aroma y sabor de la rosca marcaron el inicio de una jornada llena de sonrisas y buenos deseos.

El convivio se convirtió en un punto de encuentro para quienes acudieron a realizar sus compras y aprovecharon la ocasión para disfrutar de esta costumbre que une a grandes y pequeños.

El personal de Casa Ley Plaza El Mar atendió a los invitados y ofreció porciones de rosca acompañadas de bebidas, generando un ambiente cálido y accesible para todos los presentes.

Niñas y niños participaron con entusiasmo, mientras que los adultos se sumaron al festejo recordando el significado del Día de Reyes y la importancia de preservar estas costumbres.

  • $!Personal de Casa Ley El Mar se toman la fotografía del recuerdo.
    Personal de Casa Ley El Mar se toman la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Fernanda Salcido, Estrella Salcido, Jenni Avendaño y Nury Fernanda.
    Fernanda Salcido, Estrella Salcido, Jenni Avendaño y Nury Fernanda. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Steyci Rivera, Fany Rivera y Joana Rivera.
    Steyci Rivera, Fany Rivera y Joana Rivera. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Michelle recibe su premio por parte de Eleazar Díaz
    Michelle recibe su premio por parte de Eleazar Díaz ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Ricardo Rodríguez con los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar.
    Ricardo Rodríguez con los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Rosa Bernal y Aurora Eusquiano.
    Rosa Bernal y Aurora Eusquiano. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Esmeralda y Andrea Rangel.
    Esmeralda y Andrea Rangel. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Kenia Zataráin parte la rosca por última vez, ya que está pronto a jubilarse después de muchos años colaborando en Casa Ley El Mar.
    Kenia Zataráin parte la rosca por última vez, ya que está pronto a jubilarse después de muchos años colaborando en Casa Ley El Mar. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Eleazar Díaz, gerente de Casa Ley El Mar, entrega un pedazo de rosca.
    Eleazar Díaz, gerente de Casa Ley El Mar, entrega un pedazo de rosca. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Carmen Pardo, Isabel Chiquete y Viridiana Huerta.
    Carmen Pardo, Isabel Chiquete y Viridiana Huerta. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Mary Ruiz, Kenia Díaz y Jesús Torres.
    Mary Ruiz, Kenia Díaz y Jesús Torres. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Michelle feliz con su regalo.
    Michelle feliz con su regalo. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Érika Contreras ganó un regalo.
    Érika Contreras ganó un regalo. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Rosita Partida y Martha García.
    Rosita Partida y Martha García. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
  • $!Brítany y María Dolores.
    Brítany y María Dolores. ( Fotos: Noroeste/ Carlos Zataráin)
#Casa Ley
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube