Comparten tradición y sabor en la Rosca de Reyes de Casa Ley Plaza El Mar

En un ambiente de alegría y convivencia familiar, Casa Ley Plaza El Mar, en Mazatlán, celebró el Día de Reyes con sus clientes.

Desde temprana hora, visitantes del centro comercial se acercaron a la explanada principal, donde el aroma y sabor de la rosca marcaron el inicio de una jornada llena de sonrisas y buenos deseos.

El convivio se convirtió en un punto de encuentro para quienes acudieron a realizar sus compras y aprovecharon la ocasión para disfrutar de esta costumbre que une a grandes y pequeños.

El personal de Casa Ley Plaza El Mar atendió a los invitados y ofreció porciones de rosca acompañadas de bebidas, generando un ambiente cálido y accesible para todos los presentes.

Niñas y niños participaron con entusiasmo, mientras que los adultos se sumaron al festejo recordando el significado del Día de Reyes y la importancia de preservar estas costumbres.