Comparten una tarde bajo las estrellas

Con entusiasmo por descubrir los secretos del universo, niños, jóvenes y adultos participaron en el arranque del Taller del Astrónomo Aficionado, organizado por la Sociedad Astronómica de Mazatlán (Samaz).

Durante la primera sesión, los asistentes conocieron las bases para la observación del cielo nocturno y el manejo de telescopios, en una actividad práctica que busca despertar el interés por la astronomía entre la comunidad mazatleca.

El curso, de carácter gratuito y abierto al público a partir de los 12 años, se desarrollará todos los sábados hasta septiembre, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acercarse a la ciencia de una manera dinámica y accesible.