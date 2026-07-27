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Capacitación

Comparten una tarde bajo las estrellas

Integrantes de la Sociedad Astronómica de Mazatlán participan en el inicio del Taller del Astrónomo Aficionado, un espacio gratuito para aprender a observar el cielo y utilizar telescopios
Marisela González |
27/07/2026 13:00
27/07/2026 13:00

Con entusiasmo por descubrir los secretos del universo, niños, jóvenes y adultos participaron en el arranque del Taller del Astrónomo Aficionado, organizado por la Sociedad Astronómica de Mazatlán (Samaz).

Durante la primera sesión, los asistentes conocieron las bases para la observación del cielo nocturno y el manejo de telescopios, en una actividad práctica que busca despertar el interés por la astronomía entre la comunidad mazatleca.

El curso, de carácter gratuito y abierto al público a partir de los 12 años, se desarrollará todos los sábados hasta septiembre, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acercarse a la ciencia de una manera dinámica y accesible.

  • $!Édgar López y Miguel Joya.
    Édgar López y Miguel Joya. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Daniel Hernández, Dulce Maciel, David Esquivel y Rufino Domínguez.
    Daniel Hernández, Dulce Maciel, David Esquivel y Rufino Domínguez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!David Esquivel, presidente de la Sociedad Astronómica de Mazatlán, dio la bienvenida a los participantes del taller.
    David Esquivel, presidente de la Sociedad Astronómica de Mazatlán, dio la bienvenida a los participantes del taller. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Daniel Hernández durante unas de las explicaciones.
    Daniel Hernández durante unas de las explicaciones. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los asistentes conocieron los principios básicos de la observación astronómica y el uso de telescopios durante el arranque del taller.
    Los asistentes conocieron los principios básicos de la observación astronómica y el uso de telescopios durante el arranque del taller. ( Fotos: Cortesía)
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