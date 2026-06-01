Gente
|
Exposición

Comparten una tarde de arte y convivencia en Casa del Marino

Asistentes disfrutan la inauguración de la exposición ‘Donde la memoria canta’, que reúne retratos, memoria y la esencia del bolero, en un ambiente de cultura y amistad
Marisela González |
01/06/2026 14:47
01/06/2026 14:47

En un ambiente lleno de arte, cultura y convivencia, mazatlecos disfrutaron de la inauguración de la exposición “Donde la memoria canta”, en la Casa del Marino.

Este es un proyecto artístico y social, que fusiona retratos, memoria y la influencia del bolero, busca preservar la memoria afectiva de generaciones a través de la música y la fotografía.

La muestra está integrada por 18 fotografías de la artista visual Mayra Kuri, y cuenta con la curaduría de Mónica Rice.

En la ceremonia, la soprano Ariadna Rosales y el guitarrista Luis Ornelas deleitaron a los presentes con la interpretación de algunos boleros.

Durante el evento, los asistentes recorrieron la muestra, apreciando las obras expuestas y compartiendo impresiones sobre el trabajo artístico presentado.

Tras el acto inaugural, los presentes disfrutaron de un ameno coctel, donde continuaron la conversación en un ambiente de cordialidad y celebración.

  • $!La soprano Ariadna Rosales y la artista visual Mayra Kuri fueron las principales organizadores del evento.
    La soprano Ariadna Rosales y la artista visual Mayra Kuri fueron las principales organizadores del evento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La soprano Ariadna Rosales y el guitarrista Luis Ornelas deleitaron a los presentes con la interpretación de algunos boleros durante la inauguración de la exposición en Casa del Marino.
    La soprano Ariadna Rosales y el guitarrista Luis Ornelas deleitaron a los presentes con la interpretación de algunos boleros durante la inauguración de la exposición en Casa del Marino. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Leonor y Victoria Ledón con su mamá Noemí García.
    Leonor y Victoria Ledón con su mamá Noemí García. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Romina Williams, Nayeli Beltrán y Julieta Sosa.
    Romina Williams, Nayeli Beltrán y Julieta Sosa. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mayra Kuri y Livier Castillo.
    Mayra Kuri y Livier Castillo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Katty y Karely Castro.
    Katty y Karely Castro. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ana Bertha Núñez y Jorge Álvarez.
    Ana Bertha Núñez y Jorge Álvarez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elizabeth Mancilla y María Elena Jiménez.
    Elizabeth Mancilla y María Elena Jiménez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Claudia Mendoza y Lourdes Guzmán.
    Claudia Mendoza y Lourdes Guzmán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ariadna Rosales, Luis Ornelas y Alejandro Yépez.
    Ariadna Rosales, Luis Ornelas y Alejandro Yépez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los organizadores realizaron el corte de listón que formalizó la apertura de la exposición.
    Los organizadores realizaron el corte de listón que formalizó la apertura de la exposición. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los asistentes recorrieron la exposición y apreciaron cada una de las piezas exhibidas.
    Los asistentes recorrieron la exposición y apreciaron cada una de las piezas exhibidas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Amigos y amantes de la cultura se reunieron para celebrar la inauguración de la exposición.
    Amigos y amantes de la cultura se reunieron para celebrar la inauguración de la exposición. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Casa del Marino
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube