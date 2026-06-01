Comparten una tarde de arte y convivencia en Casa del Marino

En un ambiente lleno de arte, cultura y convivencia, mazatlecos disfrutaron de la inauguración de la exposición “Donde la memoria canta”, en la Casa del Marino.

Este es un proyecto artístico y social, que fusiona retratos, memoria y la influencia del bolero, busca preservar la memoria afectiva de generaciones a través de la música y la fotografía.

La muestra está integrada por 18 fotografías de la artista visual Mayra Kuri, y cuenta con la curaduría de Mónica Rice.

En la ceremonia, la soprano Ariadna Rosales y el guitarrista Luis Ornelas deleitaron a los presentes con la interpretación de algunos boleros.

Durante el evento, los asistentes recorrieron la muestra, apreciando las obras expuestas y compartiendo impresiones sobre el trabajo artístico presentado.

Tras el acto inaugural, los presentes disfrutaron de un ameno coctel, donde continuaron la conversación en un ambiente de cordialidad y celebración.