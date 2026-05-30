Compiten por ser las mejores en la Copa de Gimnasia Senda 2026

Una vez más, el Instituto Senda del Río recibió a distintas instituciones en la cuarta edición de la Copa de Gimnasia Senda 2026, que en esta ocasión tuvo la presencia de 150 participantes, quienes contendieron en distintos niveles.

La mestra Vianey del Carmen Barajas Olivas, coordinadora de educación física y deporte del Instituto Senda, detalló que las participantes compiten en las categorías de nivel 1 al 3, en un evento con el que se cierra el ciclo escolar, y las pequeñas gimnastas mostrarían las habilidades aprendidas.

“En esta nueva copa se tuvieron como invitados a los clubes deportivos Dasai, Club Olímpica y EDC, quienes junto a Senda pertenecen a una misma asociación de gimnasia”, detalló la maestra.

Durante el evento, se contó con la presencia también de Ana Guadalupe Nava, subdirectora administrativa del Instituto Senda, la coordinadora de kinder María Arcelia Ortega e integrantes de la Asociación Sinaloense de Gimnasia, entre otros invitados.

“Con este evento, estamos contribuyendo al desarrollo del deporte y ayudando a fomentar estos espacios importantes, más aún por los momentos que estamos viviendo en Culiacán, para que los niños puedan no solo desconectarse de lo que están viviendo allá afuera, y disfrutar de la hermandad y valores”, subrayó.

Durante la competencia, las participaron en los aparatos de salto de caballo, barra asimétricas, viga de equilibrio y manos libres, en los que mostraron técnica, fuerza y mucha determinación, obteniendo la preciada medalla por su participación y logros.